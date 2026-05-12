الاربعاء: 13 أيار 2026
جامعة الزيتونة الأردنية تشارك في لقاء مديري مراكز الريادة والابتكار مع أصحاب المشاريع الريادية

  • 12 أيار 2026
  • 12:21
جامعة الزيتونة الأردنية تشارك في لقاء مديري مراكز الريادة والابتكار مع أصحاب المشاريع الريادية

خبرني  - تأكيداً لدورها في دعم منظومة الريادة والابتكار، وتعزيز مشاركة طلبتها في المبادرات النوعية، شاركت جامعة الزيتونة الأردنية ممثلةً بمركز الريادة والابتكار، وبحضور مدير المركز الدكتور بلال الوادي وعدد من طلبة الجامعة، في لقاء مديري مراكز الريادة والابتكار مع أصحاب المشاريع الريادية، الذي نظمته مبادرة “بنك EPS الابتكاري” التابعة لمبادرات وزارة الشباب في بيت شباب عمّان.

وأكد الدكتور بلال الوادي أن مشاركة الجامعة في هذا اللقاء تأتي انسجاماً مع رؤيتها في بناء بيئة جامعية محفزة على الإبداع والابتكار، وقادرة على اكتشاف الطاقات الشبابية واحتضان الأفكار الريادية، وربطها بالخبراء والفرص والأسواق. وأوضح أن الجامعات لم تعد تقتصر على دورها التعليمي التقليدي، بل أصبحت شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل، من خلال إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير الريادي والقدرة على الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص ومشاريع ذات قيمة مضافة.

وأشار الوادي إلى أن اللقاء يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتعاون بين مراكز الريادة والابتكار وأصحاب المشاريع الريادية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة للشباب تتيح لهم فرص التعلم والتدريب والتشبيك، وتحفّزهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع قابلة للنمو والتأثير.

وأضاف أن الجامعة ستواصل دعم طلبتها وتشجيعهم على الانخراط في المبادرات الريادية والابتكارية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تمكين الشباب الجامعي وربطهم بأصحاب الخبرات والمشاريع والفرص، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وإنتاجية وتأثيراً.

وثمّن المشاركون جهود القائمين على مبادرة “بنك EPS الابتكاري” في تنظيم هذا اللقاء النوعي، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في تعزيز حضور الشباب الأردني في مشهد الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الأردن كبيئة حاضنة للأفكار الريادية والمشاريع الشبابية الواعدة.

