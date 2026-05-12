جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة بيئية تطوعية في عجلون لتعزيز الوعي السياحي والبيئي لدى الطلبة

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتنمية روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى طلبتها، نظمت كلية الآداب والعلوم مبادرة بيئية تطوعية في محافظة عجلون، بمشاركة واسعة من طلبة الكلية ونادي الرياضيات، وبإشراف عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وتضمنت المبادرة زيارة قلعة عجلون وتلفريك عجلون، حيث نفذ المشاركون حملة نظافة بيئية شاملة هدفت إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المواقع السياحية والأثرية والممتلكات العامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دعم السياحة الداخلية باعتبارها واجباً وطنياً يسهم في إبراز الهوية الحضارية للمملكة، حيث شارك في الفعالية نحو (40) طالباً وطالبة من مختلف التخصصات في كلية الآداب والعلوم، وسط أجواء تفاعلية عكست روح التعاون والانتماء، وأسهمت في تعزيز العلاقات الاجتماعية والتواصل الإيجابي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية خارج الإطار الأكاديمي التقليدي، حيث أشرف على تنفيذ المبادرة الدكتورة إيمان بسام رئيس قسم الرياضيات، إلى جانب الدكتورة ديانا أمين، والدكتورة لينا الجراح، والأستاذ محمد الصمادي، والأستاذ فرحان الحسبان، والأستاذة سلام درويش، الذين أكدوا أهمية هذه الأنشطة في صقل شخصية الطلبة وتنمية حس المسؤولية لديهم تجاه المجتمع والبيئة.

وبهذا الصدد أعرب الأستاذ الدكتور محمد الخوالدة عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية عن تقديره للدعم اللوجستي الذي قدمته إدارة الجامعة ودائرة الهندسة والسلامة والخدمات العامة، من خلال توفير وسائل النقل اللازمة، مما أسهم في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها دون تحميل الطلبة أية تكاليف إضافية، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها جامعة عمان العربية بهدف ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزيز مشاركة الطلبة في المبادرات الوطنية والبيئية التي تخدم المجتمع المحلي وتبرز المعالم السياحية والأثرية في الأردن.