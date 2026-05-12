عمّان الأهلية وجامعة البترا تنجحان في أول تشغيلة صناعية لغذاء وظيفي مبتكر لدعم صحة الجهاز الهضمي

خبرني - في شراكة بحثية نوعية بين جامعة عمّان الأهلية وجامعة البترا، قام الفريق البحثي بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الريادي الهادف إلى إنتاج غذاء وظيفي مبتكر لدعم صحة الجهاز الهضمي، وذلك في إطار توجه بحثي يربط بين الابتكار الأكاديمي والتطبيق الصناعي.

ويحظى المشروع بدعم واهتمام من رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، وبمتابعة من عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان،رئيس الجامعة وذلك في إطار توجه الجامعة نحو دعم الأبحاث التطبيقية والمشاريع الريادية التي تسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات ذات أثر صحي واقتصادي ومجتمعي.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ أول تحضيرة صناعية على مستوى خطوط الإنتاج، حيث قام الفريق البحثي بالتعاون مع شركة الألبان الأردنية (المها) بتحضير أول دفعة صناعية من منتج الشنينة الوظيفية المدعّمة بالبروبيوتك المغلف بتقنية الميكروكبسولات، إلى جانب تدعيمه بمركبات غذائية داعمة لصحة الجهاز الهضمي.

وقد لاقت التشغيلة الصناعية الأولى نجاحًا في التحضير والتطبيق على خطوط الإنتاج، الأمر الذي يعكس جاهزية المنتج للانتقال إلى مراحل تقييم وتطوير متقدمة، ويدعم إمكانية تحويله مستقبلًا إلى منتج غذائي وظيفي قابل للتسويق والتطبيق الصناعي.

ويعتمد المشروع على تقنية الميكروكبسولات (Microencapsulation) التي تُستخدم لحماية البكتيريا النافعة ورفع قدرتها على الوصول إلى الجهاز الهضمي بكفاءة عالية، مما يسهم في تعزيز التوازن الميكروبي للأمعاء وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، إضافة إلى دعم القيمة الصحية للمنتج الغذائي المطوّر.

وضم فريق جامعة عمّان الأهلية كلًا من الأستاذ الدكتور غالب عريقات، والدكتور محمد ملكاوي، فيما ضم فريق جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور مياس الريماوي، والسيدة هناء خلف، والآنسة نور الباز. كما شارك عن شركة الألبان الأردنية (المها) المدير العام للشركة المهندس غازي جابر، والمهندس أحمد الحوراني نائب المدير العام للشركة ،والمهندس أمجد عرايس مدير التطوير والإنتاج ، والمهندسة هداء الشامي مديرة الجودة ، الذين ساهموا في تنفيذ وإنجاح التجربة الصناعية الأولى.

ويتواءم المشروع مع الأولويات البحثية الوطنية لكلٍ من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق دعم الصناعة، واللذين يركزان على دعم الأبحاث التطبيقية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للتطبيق الصناعي والتسويق، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والصحية.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود جامعة عمّان الأهلية وجامعة البترا في تعزيز البحث العلمي التطبيقي وتحويل مخرجاته إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي والتسويق، بما يخدم المجتمع المحلي ويدعم تطور الصناعات الغذائية في الأردن، ويعكس أنموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.