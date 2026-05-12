عمان الاهلية تعقد ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا بأساسيات برمجية  SmartPLS

خبرني - عقدت كلية الدراسات العليا، بالتعاون مع كلية الأعمال، ورشة عمل متخصصة لطلبة الماجستير بعنوان "أساسيات برمجية SmartPLS لتحليل الاستبانات"، قدمها الدكتور لؤي المعاني، نائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة في كلية الأعمال، وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد الحيت، نائب العميد للشؤون الأكاديمية؛ حيث هدفت الورشة إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية اللازمة لتحليل البيانات بدقة لتعزيز جهودهم في إعداد ونشر الأبحاث العلمية، وتأتي هذه الورشة تأكيداً على ضرورة التنسيق المشترك بين الكليات لرفع السوية البحثية وتطوير المهارات التقنية لدى الطلبة، بما يخدم مسيرتهم الأكاديمية ويدعمهم في إعداد رسائلهم الجامعية وفق أعلى المعايير العلمية.