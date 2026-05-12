*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

نواب يسألون الحكومة عن إجراءات التعامل مع " ابن حتوته"

  • 12 أيار 2026
  • 11:55
نواب يسألون الحكومة عن إجراءات التعامل مع ابن حتوته

وجه رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور أحمد السراحنة، سندًا لأحكام المادة (96) وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، جملة من الأسئلة إلى وزير الصحة إبراهيم البدور، حول آلية تعامل الوزارة مع المواطن الأردني الذي كان ضمن ركاب السفينة التي شهدت انتشار فيروس "هانتا".

وتساءل السراحنة عمّا إذا كانت وزارة الصحة قد تواصلت مع المواطن أثناء وجوده على متن السفينة، والإجراءات الصحية والاحترازية التي ستتخذها الوزارة للتعامل مع الحالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت هذه الأسئلة انطلاقًا من دورها الرقابي وحرصها على متابعة كل ما يتعلق بصحة المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد السراحنة أن لجنة الصحة والغذاء النيابية تتابع بشكل يومي وعن كثب القضايا المرتبطة بصحة المواطنين عبر مختلف الوسائل المتاحة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات صحية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نائب أردني يمتدح (لامين يامال) بسبب علم فلسطين
نائب أردني يمتدح (لامين يامال) بسبب علم فلسطين
  • 2026-05-12 09:02
رئيس الإدارية النيابية : سنتعامل بمسؤولية عالية مع مشروع قانون الإدارة المحلية
رئيس الإدارية النيابية : سنتعامل بمسؤولية عالية مع مشروع قانون الإدارة المحلية
  • 2026-05-11 22:01
نواب يشددون على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة
نواب يشددون على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة
  • 2026-05-10 17:33
عطية: مجلس النواب أنجز قوانين تمس حياة المواطن بشكل مباشر
عطية: مجلس النواب أنجز قوانين تمس حياة المواطن بشكل مباشر
  • 2026-05-08 22:43
طهبوب تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين
طهبوب تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين
  • 2026-05-07 12:43
الظهراوي يعلق على التعديل الوزاري: كم من وزير جاء بالخطأ؟
الظهراوي يعلق على التعديل الوزاري: كم من وزير جاء بالخطأ؟
  • 2026-05-07 12:22