*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إسرائيل تعلن مقتل 350 عنصرا من حزب الله منذ بدء تفاهمات الهدنة

  • 12 أيار 2026
  • 11:20
إسرائيل تعلن مقتل 350 عنصرا من حزب الله منذ بدء تفاهمات الهدنة

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب.

وأضاف أن الهجمات استهدفت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كانت محمّلة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة للحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي "سنواصل العمل ضد التهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواتنا وفق توجيهات المستوى السياسي".

عملية شمال الليطاني
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني، وعملت في أطراف قرية زوطر الشرقية مدة أسبوع.

وأضافت الإذاعة أن العملية شهدت اشتباكات عدة مع عناصر حزب الله، أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.

من جهتها، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 8 جنود إسرائيليين خلال 3 اشتباكات وقعت على أطراف قرية زوطر الشرقية شمال الليطاني.

وقالت القناة إن الجيش نفذ عمليات هندسية فوق نهر الليطاني، تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي قرر تطوير رده على مسيّرات حزب الله، عبر إنشاء مصنع لإنتاج مسيّرات مفخخة.


 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90%
إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90%
  • 2026-05-12 11:18
6 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان
6 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان
  • 2026-05-12 09:57
برلماني إيراني: تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% مطروح إذا تعرضنا لهجوم جديد
برلماني إيراني: تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% مطروح إذا تعرضنا لهجوم جديد
  • 2026-05-12 09:55
ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار
ترمب: وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار
  • 2026-05-12 09:00
كيف يمكن للصين أن تنهي الحرب على إيران؟
كيف يمكن للصين أن تنهي الحرب على إيران؟
  • 2026-05-12 08:54
البرازيلي أفيلا يتهم إسرائيل باختطافه واحتجازه 10 أيام
البرازيلي أفيلا يتهم إسرائيل باختطافه واحتجازه 10 أيام
  • 2026-05-12 08:51