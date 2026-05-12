إسرائيل تعلن مقتل 350 عنصرا من حزب الله منذ بدء تفاهمات الهدنة

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب.

وأضاف أن الهجمات استهدفت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كانت محمّلة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة للحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي "سنواصل العمل ضد التهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواتنا وفق توجيهات المستوى السياسي".

عملية شمال الليطاني

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني، وعملت في أطراف قرية زوطر الشرقية مدة أسبوع.

وأضافت الإذاعة أن العملية شهدت اشتباكات عدة مع عناصر حزب الله، أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.

من جهتها، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 8 جنود إسرائيليين خلال 3 اشتباكات وقعت على أطراف قرية زوطر الشرقية شمال الليطاني.

وقالت القناة إن الجيش نفذ عمليات هندسية فوق نهر الليطاني، تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي قرر تطوير رده على مسيّرات حزب الله، عبر إنشاء مصنع لإنتاج مسيّرات مفخخة.



