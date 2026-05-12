إيران تهدد برفع تخصيب اليورانيوم إلى 90%

خبرني - أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن أحد الخيارات المتاحة أمام إيران في حال تعرضها لهجوم جديد، زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 90%.
أعلن ابراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في برلمان إيران أن احتمال رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قياسية وارد جدا مشيرا إلى أن سيجري النظر في هذا الأمر في إطار البرلمان.
وكتب على منصة "إكس": "أحد الخيارات المتاحة أمام إيران في حال تعرضها لهجوم آخر هو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة. وسننظر في هذا الأمر داخل البرلمان".
وقبل يومين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي جهة تحاول الاقتراب من مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب المدفونة تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن "قوة الفضاء" تقوم بمراقبتها باستمرار.

وعلى الصعيد ذاته، اعترف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن الولايات المتحدة ليست لديها خطة محددة لنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران.

وتشير تقديرات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الذي يكفي نظريا لصنع حوالي 10 قنابل نووية، ما زال موجودا في إيران، لكن جزءا كبيرا منه "مدفون في مواقع تحت الأرض على عمق لا يمكن للذخائر الأمريكية اختراقه"، وفقا لإريك بروير، محلل كبير سابق في المخابرات الأمريكية.

