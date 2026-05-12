الأردن.. وفاة فتى دهساً أثناء عودته إلى منزله في مادبا

خبرني - لقي فتى يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه مساء أمس الاثنين جرّاء حادث دهس وقع على طريق الفيحاء، غربي مدينة مادبا، أثناء عودته إلى منزل عائلته.

و تم نقل الفتى إلى مستشفى النديم الحكومي، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

وأوضح مصدر طبي أن الفتى وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى مصابًا بعدة كسور ورضوض، إضافة إلى نزيف دموي حاد، لافتًا إلى أن الإصابات الخطيرة التي تعرض لها جراء الحادث أودت بحياته على الفور.

وأشار مصدر أمني إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع حادث دهس لطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وبعد نقله إلى مستشفى النديم الحكومي، وافته المنية متأثرًا بجراحه. وأكد المصدر أن السائق المعني قام بتسليم نفسه إلى المركز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحادثة.



وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية المختصة تواجدت فورًا في مكان الحادث وبدأت تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوعه، وما زالت التحريات مستمرة لتحديد كافة التفاصيل.