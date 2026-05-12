(الكلام رخيص).. لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد

خبرني - خطف النجم الإسباني الشاب لامين جمال الأضواء خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعدما أثار جدلا واسعا بسلسلة من التصرفات والرسائل.

وكان برشلونة قد حسم لقب "الليغا" رسميا عقب فوزه على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الكلاسيكو، في ليلة شهدت احتفالات صاخبة داخل أوساط النادي الكتالوني.

ونشر جمال عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق احتفاله بهدف فيران توريس، مرفقا بعبارة: "الكلام رخيص"، في إشارة فسرها المتابعون على أنها رد مباشر على تصريحات سابقة لجود بيلينغهام مهاجم ريال مدريد.

وتعود بداية التوتر بين اللاعبين إلى الكلاسيكو الأول هذا الموسم على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حين نشر بيلينغهام عقب فوز ريال مدريد آنذاك رسالة قال فيها: "الكلام رخيص.. هلا مدريد دائما"، وهو ما اعتبر ردا على تصريحات سابقة لجمال انتقد فيها التحكيم المرتبط بمباريات ريال مدريد.

ولم تتوقف إثارة الجدل عند هذا الحد، إذ ظهر جمال خلال جولة احتفالات برشلونة وهو يرفع علم فلسطين فوق الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع كتالونيا، في مشهد انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تداولت الجماهير صورا لجمال وهو يرتدي قميصا حمل عبارة: "شكرا للرب أنني لست مدريديستا"، ما زاد من حدة التفاعل والجدل بين جماهير الناديين.

ورغم الأجواء الاحتفالية، يواصل اللاعب الشاب العمل على التعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا، والتي أبعدته عن المباريات في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويأمل جمال في استعادة جاهزيته الكاملة قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني في البطولة المقبلة.