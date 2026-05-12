الدفاع الإماراتية تطلق مشروعا استراتيجيا يستهدف الكفاءات الوطنية

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدء الإجراءات التمهيدية لإطلاق مشروع وطني استراتيجي لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أعلى معايير الجاهزية والانضباط والتميز القيادي.

ذكرت وزارة الدفاع في الإمارات في بيان: "بدء تنفيذ مرحلة المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور، وذلك في جميع إمارات الدولة وعلى مدى أربعة أسابيع، عقب استكمال مرحلة «تقييم الكفاءات القيادية» التي نُفذت خلال أبريل الماضي".

وأكدت الوزارة في بيانها على منصة "إكس" أن التقييم، الذي استهدف طلبة الثانوية العامة في القطاعين الحكومي والخاص ونُفذ عن بُعد عبر منظومة رقمية متكاملة، شهد تفاعلا وطنيا واسعا ومستويات عالية من الالتزام من الطلبة وأولياء الأمور، بما يعكس الوعي بأهمية المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد قيادات المستقبل وتعزيز منظومة الأمن الوطني.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان الإماراتي، وبناء أجيال تمتلك الكفاءة والجاهزية والوعي والمسؤولية الوطنية، بما يسهم في تعزيز أمن الوطن واستدامة مكتسباته وترسيخ ريادة الدولة مستقبلا.