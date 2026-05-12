الشيخة فاطمة بنت مبارك تتكفل بترميم الجامع الأموي

خبرني - أعلن رجل الأعمال السوري عبد القادر السنكري أن الشيخة فاطمة بنت مبارك والدة رئيس الإمارات تكفلت بترميم الجامع الأموي في دمشق، وعدد من المساجد الأثرية القديمة في سوريا.

وجاء إعلان السنكري يوم أمس مشيرا إلى أن ترميم المسجد الأموي في دمشق يطال أيضا المناطق المحيطة به بشكل كامل.

وأوضح في تصريح أن هدف المشروع هو الحفاظ على الإرث الديني والتاريخي والمعماري في البلاد، من خلال تنفيذ أعمال ترميم وصيانة شاملة تراعي الهوية التاريخية لهذه المعالم، مع تحسين الخدمات والبنية المحيطة بها.

ولفت السنكري إلى أن المبادرة تشمل إعادة تأهيل عدد من المساجد التاريخية المتضررة، بما يسهم في إحياء المعالم الدينية والأثرية وتعزيز حضورها الثقافي والحضاري.