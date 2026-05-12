الثلاثاء: 12 أيار 2026
وزارة السياحة والآثار تنهي تطوير خدمات موقع وادي الريان / طاحونة عودة

  • 12 أيار 2026
  • 10:03
خبرني - أنهت وزارة السياحة والآثار تنفيذ مشروع تطوير الخدمات في موقع وادي الريان / طاحونة عودة، بالتعاون مع بلدية برقش، ضمن خطتها الهادفة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في مواقع التنزه، بما يعزز التجربة السياحية للزوار. وقد شمل المشروع إنشاء وحدات صحية حديثة وأكشاك خدمية مخصصة لأبناء المجتمع المحلي، في خطوة تسهم في توفير فرص عمل ودعم التمكين الاقتصادي للسكان المحليين.
كما وقّعت الوزارة اتفاقية مع بلدية برقش لإدارة وتشغيل المرافق بالشراكة مع أبناء المجتمع المحلي، بما يضمن استدامة الخدمات والمحافظة على جودتها. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة في عدد من المواقع السياحية والطبيعية في مختلف مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الخدمات وتعزيز جاذبية المواقع السياحية.
وفي إطار دعم الجهود البيئية والخدمية في المنطقة، قامت وزارة البيئة بتزويد بلدية برقش بـ20 حاوية نفايات، الأمر الذي يسهم في تعزيز مستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة لزوار الموقع والأهالي.

