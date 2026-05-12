6 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان

خبرني - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفردونين في الجنوب ليل الاثنين أدت إلى استشهاد ستة أشخاص.

وأوردت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على منزل مأهول في كفردونين، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء و7 جرحى، نقلوا إلى مستشفيات صور".

من جهة أخرى وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء "إنذارا عاجلا" إلى سكان بلدة سحمر في سهل البقاع شرق لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم "فورا"، تمهيدا لغارات.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 نيسان، تواصل إسرائيل شنّ غارات دامية خصوصا على جنوب لبنان، حيث تقول إنها تستهدف بنى تابعة لحزب الله، ما يؤدي إلى سقوط شهداء بينهم مدنيون. من جانبه، يعلن حزب الله قصف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات منذ اندلاع الحرب في 2 آذار إلى 2869 شهيدا. وسقط عشرات الشهداء منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية.

وتأتي الغارات في وقت يستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة محادثات في 14 و15 أيار في واشنطن في محاولة لإنهاء الحرب.