الثلاثاء: 12 أيار 2026
حسان يفتتح حديقة النشامى في مرج الحمام بمرافق رياضية ومساحات خضراء

خبرني - افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حديقة "النشامى" في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات.

وتتميز الحديقة بطابع هندسي وجمالي، وتضم مساحات خضراء تشكل نحو 40% من مساحتها، إضافة إلى جلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات.

كما تضم 11 ملعبا موزعة على مساحة 10 آلاف متر مربع، تشمل 3 ملاعب لكرة القدم، وملعبين لكرة السلة، وملعبين للتنس، و4 ملاعب لرياضة البادل، إلى جانب ممر للجري وآخر للدراجات الهوائية.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وخلال مدة لم تتجاوز خمسة أشهر.

