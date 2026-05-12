الثلاثاء: 12 أيار 2026
نائب أردني يمتدح لامين يامال بسبب علم فلسطين

خبرني - أشاد النائب ينال فريحات برفع نجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال علم فلسطين خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، معتبراً أن العلم الفلسطيني أصبح "رمزاً للحرية والبطولة" في مختلف أنحاء العالم.

وقال فريحات، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن النجوم قبل "طوفان الأقصى" كانوا "مضطرين" لإظهار الدعم لإسرائيل، مضيفاً أن حتى بعض النجوم العرب في أوروبا كانوا يخشون التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني خوفاً على مسيرتهم الرياضية.

وأضاف أن المشهد تغيّر اليوم، وبات العلم الفلسطيني يُرفع في الملاعب والميادين حول العالم، على حد وصفه.

وانتقد فريحات ما وصفهم بـ"المرضى العرب" الذين يعتبرون رفع العلم الفلسطيني أو الهتاف للقضية الفلسطينية انتقاصاً من أوطانهم وزعمائهم، وفق تعبيره.

نواب يسألون الحكومة عن إجراءات التعامل مع " ابن حتوته"
رئيس الإدارية النيابية : سنتعامل بمسؤولية عالية مع مشروع قانون الإدارة المحلية
نواب يشددون على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة
عطية: مجلس النواب أنجز قوانين تمس حياة المواطن بشكل مباشر
طهبوب تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين
الظهراوي يعلق على التعديل الوزاري: كم من وزير جاء بالخطأ؟
