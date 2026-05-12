*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

دبي تنجز أول تجربة في الشرق الأوسط لمسح القنوات المائية بتقنية المسح الخارجي

  • 12 أيار 2026
  • 08:47
دبي تنجز أول تجربة في الشرق الأوسط لمسح القنوات المائية بتقنية المسح الخارجي

خبرني - أنجزت بلدية دبي أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية المسح الخارجي (Mobile Mapping)، عبر جهاز (Leica TRK) المثبّت على قارب مخصص لهذا الغرض.

ويمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمنظومة دبي الجيومكانية، التي تعد من بين الأكثر تطوراً وكفاءة على مستوى العالم، حيث تسهم في توفير بيانات مكانية دقيقة ومحدّثة تدعم مختلف القطاعات الحيوية، وتعزز من كفاءة إدارة الأصول والتخطيط الحضري المستدام.
أعمال المسح

وشملت التجربة تنفيذ أعمال مسح متقدمة لقناة دبي المائية في منطقة الجداف، جرى خلالها جمع بيانات تفصيلية عالية الدقة، وإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد بجودة متقدمة، بالتعاون مع شركاء متخصصين، بما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه البيانات في تحسين كفاءة إدارة البنية التحتية، وتطوير المشاريع الحضرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت المهندسة ميثاء النعيمي، مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: "تأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تدعم مشروع التوأم الرقمي للإمارة، وتمكّن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات موثوقة، بما يعزز جاهزية دبي وريادتها كمدينة ذكية ومستقبلية."

وفي إطار استكمال هذا التوجه، تواصل بلدية دبي تنفيذ أعمال المسح لتشمل جميع القنوات المائية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التوسع التشغيلي وتفعيل مخرجات المشروع على نطاق أوسع، بما يدعم تكامل الأنظمة الذكية ويرتقي بكفاءة إدارة المدينة واستدامتها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدفاع الإماراتية تطلق مشروعا استراتيجيا يستهدف الكفاءات الوطنية
الدفاع الإماراتية تطلق مشروعا استراتيجيا يستهدف الكفاءات الوطنية
  • 2026-05-12 10:18
الشيخة فاطمة بنت مبارك تتكفل بترميم الجامع الأموي
الشيخة فاطمة بنت مبارك تتكفل بترميم الجامع الأموي
  • 2026-05-12 10:16
رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر قبيل المباراة المصيرية ضد الهلال
رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر قبيل المباراة المصيرية ضد الهلال
  • 2026-05-12 08:39
البحرين تعلن تضامنها مع مصر بعد اختطاف بحارتها في الصومال
البحرين تعلن تضامنها مع مصر بعد اختطاف بحارتها في الصومال
  • 2026-05-12 08:39
التسلل عبر الصحراء: كيف سقط «مخالفو الحج» في قبضة الأمن السعودي؟
التسلل عبر الصحراء: كيف سقط «مخالفو الحج» في قبضة الأمن السعودي؟
  • 2026-05-11 18:17
السعودية تبحث مع إيران وباكستان تطورات المفاوضات مع واشنطن
السعودية تبحث مع إيران وباكستان تطورات المفاوضات مع واشنطن
  • 2026-05-11 18:05