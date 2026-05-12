فعالية طلابية تتسبب بأزمة سير خانقة قرب الدوار الثالث في عمان

خبرني - شهد شارع الاستقلال والشوارع المحيطة بمنطقة الدوار الثالث في العاصمة عمان، صباح الثلاثاء، أزمة سير خانقة وتباطؤاً شديداً في حركة المركبات، نتيجة فعالية أُقيمت في أحد فنادق المنطقة بمشاركة نحو 2000 طالب وذويهم.

وقال مصدر في إدارة السير إن الكثافة الكبيرة للمركبات القادمة إلى موقع الفعالية، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، تسببت بالازدحام المروري في الشوارع المحيطة.

وأشار المصدر إلى أهمية التنسيق المسبق مع إدارة السير قبل تنظيم الفعاليات الكبرى، لضمان انسيابية الحركة المرورية من خلال كوادر الأمن العام.

وأفاد مواطنون بأن الأزمة أدت إلى تأخر عدد من الطلبة عن الوصول إلى مدارسهم لتقديم امتحاناتهم، مطالبين بتنظيم الفعاليات بما يراعي الواقع المروري في المناطق الحيوية.