رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر قبيل المباراة المصيرية ضد الهلال

خبرني - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة تحفيزية لجماهير فريقه النصر قبل ساعات من المواجهة المصيرية أمام الهلال ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب "الأول بارك"، معقل النصر، هذه المباراة المرتقبة، على أن تنطلق صافرة بدايتها مساء الثلاثاء في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" سلسلة صور له مع جماهير النصر وعلم النادي، معلقا: "دعمكم كان دافعنا كل أسبوع.. في الملعب، وفي بيوتنا، وفي كل مكان حول العالم. هذه الطاقة ترافقنا على أرضية الميدان".

وأضاف "الدون" في رسالته: "فلنجعلها لحظة حاسمة.. من أجلنا، من أجلكم، من أجل النصر".

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 82 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 77 نقطة مع مباراة مؤجلة.

ويكفي النصر الفوز على الهلال لحسم اللقب رسميا، بينما يمنحه التعادل الفرصة الأكبر للحسم، فيما لا بديل أمام الهلال سوى الفوز إذا ما أراد المضي قدما نحو اعتلاء الصدارة.