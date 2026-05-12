البحرين تعلن تضامنها مع مصر بعد اختطاف بحارتها في الصومال

خبرني - أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها ثمانية بحارة مصريين واقتيادها قسراً إلى المياه الإقليمية الصومالية.

واعتبرت مملكة البحرين في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الحادث يمثل "انتهاكا صارخا" لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بأمن الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لضمان سلامة البحارة المصريين والإفراج عنهم فورا.

ودعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي والسلطات المعنية إلى التحرك العاجل والمنسق لإنهاء هذا الحادث الإجرامي، وضمان عودة البحارة إلى ذويهم سالمين، ومحاسبة الجناة وفقاً للقانون الدولي.

وأوضحت أن اتخاذ تلك الإجراءات يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وحماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يأتي البيان البحريني بعد واقعة اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية على يد تسعة مسلحين صوماليين، واقتيادها قسرا نحو المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم بونتلاند، حيث تحمل السفينة نحو 2800 طن من الديزل، وكان على متنها 12 بحارا من الجنسيتين المصرية والهندية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الحادث عن كثب منذ وقوعه، ووجه الوزير بدر عبدالعاطي السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية وتقديم كل أشكال الدعم لهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان سلامتهم والإفراج عنهم في أسرع وقت.

وكانت زوجة أحد البحارة المصريين قد أطلقت استغاثة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتدخل لإنقاذ زوجها وزملائه، وسط اتهامات للشركة المالكة بالتقاعس.