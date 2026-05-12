التعمري يوجه رسالة للأردنيين بعد تقييد التصويت على هدفه في فرنسا

خبرني - وجّه نجم المنتخب الأردني ونادي رين الفرنسي موسى التعمري رسالة شكر إلى الجماهير الأردنية والعربية، عقب التفاعل الكبير الذي حظي به في التصويت على جائزة هدف الموسم ضمن حفل جوائز الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين "UNFP"، وذلك بعد تقييد مشاركة الأردنيين في التصويت، بحسب ما تداوله متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال التعمري، في منشور عبر حساباته الرسمية، إن دعم الجماهير الأردنية ومساندتهم له في التصويت كان "مصدر فخر واعتزاز، وشعوراً يفوق الوصف"، مؤكداً أن محبتهم وثقتهم تمثل "الفوز الحقيقي" بالنسبة له.

وأضاف: "أعتز بكل كلمة دعم وصلتني منكم"، موجهاً الشكر أيضاً إلى الجماهير العربية التي ساندته خلال المنافسة.

كما خصّ التعمري سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالشكر، مشيداً بدعمه الدائم له ولزملائه ولكافة الرياضيين الأردنيين.

وأكد نجم "النشامى" أنه سيواصل العمل والاجتهاد ليبقى عند حسن ظن الجماهير وثقتهم، معرباً عن أمله بأن يكون القادم أفضل للمنتخب الأردني.

وجاء تصريح التعمري بالتزامن مع حفل جوائز الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين، الذي شهد تتويج نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في فرنسا لموسم 2025-2026، للعام الثاني على التوالي.