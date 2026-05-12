وجبة غداء سريعة وصحية لخفض مستويات الكوليسترول

خبرني - يوصي خبراء الصحة الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول بالاهتمام بنظامهم الغذائي بشكل دقيق، دون أن يعني ذلك حرمانهم من تناول أطعمة لذيذة أو الاستمتاع بوجباتهم اليومية.

ويعدّ ارتفاع الكوليسترول من الحالات الصحية الخطيرة التي تنتج عن تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ. ففي حال انسداد أحد الشرايين المغذية للدماغ قد تحدث سكتة دماغية، بينما قد يؤدي انسداد الشريان المغذي لعضلة القلب إلى نوبة قلبية.

وعند تشخيص ارتفاع الكوليسترول أو وصوله إلى الحد الفاصل بين الطبيعي والمرتفع، يصبح تعديل نمط الحياة والغذاء خطوة ضرورية للوقاية من مضاعفات قد تكون مهددة للحياة.

وفي هذا الإطار، قدمت مؤسسة Heart UK الخيرية، وفقا لتقرير Surrey Live، نموذجا لوجبة غداء صحية يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول، وهي سندويش الجبن والجوز.

سندويش الجبن والجوز

المكونات:

شريحتان من خبز القمح الكامل أو الحبوب الكاملة.

30 غراما من جبن قليل الدسم قابل للدهن (مثل جبن فيلادلفيا).

ثلاث حبات جوز مفرومة ناعما.

ربع عود كرفس مقطع إلى مكعبات صغيرة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن إدخال تغييرات بسيطة على النظام الغذائي يمكن أن يحدث فرقا ملحوظا في مستويات الكوليسترول، خاصة عبر تقليل الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة.

وتشمل الأطعمة التي يُنصح بتجنبها: فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية، والزبدة والسمن والجبن الدهني، والجبن الصلب مثل الشيدر، إضافة إلى الكعك والبسكويت، والأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

وفي المقابل، يُنصح بالإكثار من تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت بذور اللفت، والحبوب الكاملة كالأرز البني والخبز الأسمر والمعكرونة الكاملة، إلى جانب المكسرات والبذور والفواكه والخضراوات.

كما يشدد الأطباء على أهمية نمط الحياة الصحي، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول وإجراء فحوصات دورية لمستويات الكوليسترول.

ويعد النشاط البدني جزءا أساسيا من خطة خفض الكوليسترول، حيث يُوصى بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من التمارين المعتدلة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة أو السباحة.