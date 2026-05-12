الأردن.. ارتفاع قليل على درجات الحرارة الثلاثاء

خبرني - ترتفع درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويبقى الطقس الخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتنخفض الجمعة درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 31 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 35- 19، وفي مناطق السهول 31 - 18، وفي الأغوار الشمالية 36- 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 23، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 38 - 23 درجة مئوية.