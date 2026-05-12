طريقة جديدة لاكتشاف الخرف قبل ظهور أعراضه بسنوات

خبرني - ابتكر العلماء طريقة جديدة لتحليل صور الرنين المغناطيسي تساعد على رصد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض الأولى بفترة طويلة.

وتبعا لمجلة Molecular Psychiatry فإن العلماء طوروا مؤشرا رقميا خاصا لتحليل صور الرنين المغناطيسي، يظهر مدى تطابق بنية دماغ الشخص وحالته مع الأنماط التي لوحظت سابقا لدى مرضى ألزهايمر، ولهذا الغرض، استخدموا قواعد بيانات ضخمة تضم آلاف صور الرنين المغناطيسي لأشخاص مصابين وغير مصابين بالخرف، ثم درّبوا النظام على التعرف على التغيرات المبكرة في مناطق الدماغ المختلفة.

لاحظ العلماء أن علامات تطور الخرف قد تظهر الدماغ في سن مبكرة، حتى لدى الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، على الرغم من أن المشكلات الملحوظة لتدهور الذاكرة عادة ما تظهر في سن متأخرة.

ووفقا للباحثين فإن مرض ألزهايمر يتطور تدريجيا على مدى عقود، لذا فإن الكشف المبكر عن المخاطر قد يتيح مزيدا من الوقت للوقاية وإبطاء التغيرات الدماغية المرتبطة بالتقدم في السن.

ويعتقد مطورو الطريقة الجديدة أن هذه التقنية قد تصبح في المستقبل جزءا من فحوصات الرنين المغناطيسي الروتينية، ما سيساعد الأطباء على تحديد الأشخاص المعرضين للخرف في سن مبكرة، مؤكدين على أن الطريقة لا تزال تجريبية وتتطلب المزيد من البحث والدراسات قبل اعتمادها في الممارسات الطبية السريرية.