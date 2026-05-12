ما الذي يحدث مع مبابي في ريال مدريد بعد أحداث الكلاسيكو؟

خبرني - أفادت تقارير صحفية بوجود حالة من التوتر المتزايد داخل أروقة ريال مدريد، وسط انتقادات متصاعدة تطال النجم الفرنسي كيليان مبابي في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ووفقا لما أورده تقرير لصحيفة The Athletic، فإن حالة من خيبة الأمل بدأت تتزايد داخل النادي تجاه اللاعب الفرنسي، بعد سلسلة من الأحداث التي رافقت غيابه عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن مبابي لم يكن راضيا عن احتمالية جلوسه على مقاعد البدلاء خلال المباراة، وسط الانتقادات والهتافات السلبية التي يتعرض لها من بعض مشجعي ريال مدريد، خاصة بعد عودته الجزئية إلى التدريبات عقب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا.

وكان اللاعب الفرنسي غاب عن مواجهة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، والتي خسرها الفريق المدريدي بنتيجة صفر-2.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن غيابه جاء بسبب الإصابة بعد أن شعر اللاعب بانزعاج بدني خلال الحصة التدريبية الأخيرة وغادر المران قبل نهايته، ليغيب لاحقا عن قائمة المباراة، إلا أن روايات أخرى تحدثت عن مغادرته التدريبات بعد علمه بأنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة.

كما لفت التقرير إلى أن تصرفات مبابي الأخيرة أثارت استياء جزء من جماهير ريال مدريد، لا سيما بعد انتشار صور وفيديوهات له خلال رحلة خاصة إلى إيطاليا أثناء فترة تعافيه من الإصابة، في وقت يعيش فيه الفريق مرحلة صعبة عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا وتراجع حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وشهدت منصات التواصل تعليقات غاضبة من جماهير النادي، اتهمت اللاعب بعدم الاهتمام الكافي بالفريق، واعتبرت أن تصرفاته لا تتناسب مع مكانته كأحد قادة المشروع الجديد لريال مدريد.

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن توتر داخل غرفة ملابس ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد الانتقادات الموجهة لبعض نجوم الفريق بسبب الأداء والنتائج، بينما يواجه النادي ضغوطا كبيرة قبل نهاية الموسم.

ورغم الجدل المثار، يبقى مبابي أحد أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، بعدما سجل 41 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة في مختلف المسابقات.