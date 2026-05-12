سي إن إن: ترمب يفكر بجدية في استئناف الحرب

خبرني - نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية عن مصادر أميركية قولها ، ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية.

وبينت المصادر ان ترمب نفد صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأوضحت المصادر ان الرد الإيراني الأخير دفع مسؤولين للتساؤل عما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد.

وأوضحت المصادر ان البعض في إدارة ترمب دعا لنهج أكثر حزما للضغط على إيران بما في ذلك شن ضربات تضعف موقفها.

واشارات الى ان مقربين من ترمب يرغبون في أن يكون الوسطاء الباكستانيون أكثر صراحة في تواصلهم مع الإيرانيين.

وأوضحت ان المسؤولين أمريكيين يرون أن باكستان غالبا تقدم لهم رواية أكثر إيجابية عن موقف إيران من الواقع.

لكن التقرير أشار الى انه من غير المرجح اتخاذ قرار حاسم بشأن إيران قبل مغادرة الرئيس إلى الصين