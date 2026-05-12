تجربة سريرية مبشرة.. علاج مناعي يمنع انتكاسة سرطان القولون لمدة 3 سنوات

خبرني - كشفت تجربة سريرية جديدة أن إعطاء العلاج المناعي قبل الجراحة قد يحسن بشكل كبير نتائج علاج مرضى سرطان القولون والمستقيم.

فقد ظل المرضى الذين تلقوا دورة قصيرة من العلاج المناعي بدلا من العلاج الكيميائي بعد الجراحة خالين من السرطان لمدة تقارب ثلاث سنوات.

وأجرى التجربة التي حملت اسم NEOPRISM-CRC، باحثون في كلية لندن الجامعية ومستشفيات كلية لندن الجامعية، وشارك فيها 32 مريضا يعانون من سرطان القولون والمستقيم في المرحلة الثانية أو الثالثة، وكان لديهم نمط جيني محدد يمثل نحو 10 إلى 15% من الحالات.

وتلقى المشاركون عقار "بيمبروليزوماب" لمدة تسعة أسابيع قبل الجراحة، بدلا من النهج التقليدي القائم على الجراحة ثم العلاج الكيميائي لعدة أشهر.

وكانت النتائج المبكرة قد أظهرت أن 59% من المرضى لم يكن لديهم سرطان قابل للكشف بعد استكمال العلاج المناعي وإجراء الجراحة. والآن، بعد 33 شهرا من المتابعة، لم يواجه أي من المرضى انتكاسة، بما في ذلك أولئك الذين اختفت أورامهم تماما والذين ما يزال لديهم بقايا صغيرة من السرطان، حيث لم ينمو أو ينتشر أي من السرطان المتبقي بمرور الوقت.

وهذه النتيجة تتناقض مع الرعاية القياسية، حيث يتوقع عودة السرطان في غضون ثلاث سنوات لدى نحو 25% من المرضى الذين عولجوا بالجراحة ثم العلاج الكيميائي.

كما تمكن الباحثون من تطوير اختبارات دم شخصية يمكنها اكتشاف ما إذا كان الحمض النووي للسرطان ما يزال موجودا في مجرى الدم، ما قد يسمح للأطباء بتحديد ما إذا كان العلاج ناجحا في وقت مبكر.

وقال الدكتور كاي كين شيو، الباحث الرئيسي للتجربة: "رؤية عدم معاناة أي مريض من انتكاسة بعد ثلاث سنوات أمر مشجع للغاية. والأمر المثير هو أننا قد نتمكن الآن من التنبؤ بمن سيستجيب للعلاج باستخدام اختبارات الدم الشخصية والتنميط المناعي".

وأضاف أن هذه الأدوات يمكن أن تساعد في تخصيص العلاج، وتحديد المرضى الذين يستجيبون بشكل جيد وقد يحتاجون إلى علاج أقل، مقابل المرضى الأكثر عرضة للانتكاس والذين يحتاجون إلى علاج إضافي.

ووجد الباحثون أن اختفاء الحمض النووي للورم من الدم يرتبط بشكل وثيق ببقاء المرضى خاليين من السرطان على المدى الطويل. كما اكتشفوا أن التنميط المناعي لأنسجة الورم، قبل بدء العلاج، يمكن أن يساعد في التنبؤ بالاستجابة.

ومن بين الحالات الملهمة، كريستوفر بورستون (73 عاما) الذي شخص بسرطان المرحلة الثالثة في فبراير 2023. وبعد تلقيه ثلاث جرعات من العلاج المناعي على مدى تسعة أسابيع ثم إجراء الجراحة في مايو 2023، قال الأطباء إن "السرطان قد ذاب". وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يزال كريستوفر خاليا من السرطان وعاد إلى حياته الطبيعية.

عرضت النتائج الكاملة للدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان لعام 2026 في سان دييغو.