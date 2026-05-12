والدته أردنية.. العراق يستقطب لاعبًا جديدًا قبل المونديال

خبرني - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاحه في استقطاب اللاعب العراقي / الأردني المحترف في صفوف نادي ناشفيل الأمريكي، أحمد قاسم، البالغ من العمر 22 عامًا، لينضم رسميًا إلى صفوف المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات المقبلة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم وعضو دائرة المنتخبات، غانم عريبي، في بيان رسمي، أن لجنة المغتربين التابعة للاتحاد أنهت بنجاح إصدار جواز السفر العراقي للاعب، بعد استكمال معاملاته النهائية في القنصلية العراقية بولاية ميشيغن الأمريكية، مشيرًا إلى أن العملية تمت خلال فترة قياسية بفضل التنسيق المستمر بين دوائر الاتحاد داخل العراق وخارجه.

وأوضح عريبي أن الجهود المتعلقة بملف اللاعب بدأت من السويد، حيث نشأ قاسم كرويًا، مرورًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وصولًا إلى العراق، مؤكدًا أن قسم العلاقات في الاتحاد، بالتعاون مع لجنة المغتربين، باشر رسميًا إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحاد السويدي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، لضمان استيفائه جميع الشروط القانونية التي تتيح له تمثيل المنتخب الوطني.

ويُعد أحمد قاسم من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر مع نادي ناشفيل، الذي انضم إليه قادمًا من نادي إلفسبورج السويدي.

وسبق له تمثيل منتخبات السويد للفئات العمرية المختلفة وصولًا إلى المنتخب الأولمبي، قبل أن يقرر تمثيل بلده الأم على المستوى الدولي.

وينحدر قاسم من أب عراقي وأم أردنية، ويُنظر إليه كإضافة نوعية لصفوف "أسود الرافدين"، في ظل سعي الاتحاد العراقي لتوسيع قاعدة اللاعبين المحترفين في الخارج، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة المنتخب الوطني استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتي انضمام قاسم في إطار خطة شاملة يتبناها الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستقطاب اللاعبين من أصول عراقية المنتشرين في الدوريات الأوروبية والأميركية، بهدف بناء جيل جديد قادر على المنافسة في البطولات القارية والعالمية، واستعادة مكانة العراق على الساحة الدولية.