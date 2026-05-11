أمانة عمّان تبدأ تطبيق إجراءات المجلس التأديبي للموظفين

خبرني - أصدر أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، تعميما رسميا حاسما يقضي بتنظيم إجراءات عمل "المجلس التأديبي" لموظفي أمانة عمان الكبرى، معلنا بدء أعماله فورا للنظر في المخالفات المسلكية والوظيفية.

ويأتي هذا القرار، الذي رصد تحت الرقم (م ع / 2 / 6367)، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للأمانة في ترسيخ قيم سيادة القانون، وتنفيذا لأحكام نظام موظفي أمانة عمان رقم (86) لسنة 2025، بما يضمن فاعلية المساءلة وتطوير الأداء المهني.

صلاحيات واسعة واختصاصات شاملة

بموجب التعميم الجديد، منح المجلس التأديبي صلاحيات مطلقة لاستدعاء أي موظف وطلب الوثائق والبيانات من كافة الوحدات التنظيمية.

ويختص المجلس بالنظر في الملفات المحالة بموجب قرارات إدارية بعد استكمال التحقيق، إضافة إلى الملفات المرتبطة بأحكام قضائية قطعية؛ لتقدير أثرها التأديبي على الوظيفة العامة، مع التأكيد على استقلالية المسار التأديبي عن المسار الجزائي.

سرية المداولات وآليات التبليغ الرسمي

شدد الدكتور الشواربة على أن المجلس يمارس مهامه باستقلالية تامة، حيث تعد جميع مداولاته ومراسلاته سرية لا يجوز إفشاؤها.

واعتمد التعميم مذكرات التبليغ الصادرة عن المجلس كوسيلة رسمية وحيدة لإعلام الموظف، حيث يعتد بتاريخ التبليغ قرينة قانونية على العلم، مما يترتب عليه كافة الآثار الإدارية المتبوعة بالقرار.