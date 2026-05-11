حالة استثنائية بكرة القدم.. لاعب يطارد لقبين أوروبيين في موسم واحد

خبرني - تتاح الفرصة أمام أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بصناعة تاريخ استثنائي فريد من نوعه في كرة القدم هذا الشهر.

وحسب تقرير نشرته إذاعة "talkSPORT" البريكانية، فإن الأمر يتعلق باللاعب الدولي الإيفواري إيفان غيساند، الذي بإمكانه أن يصبح أول لاعب يفوز بلقبين أوروبيين مختلفين في موسم واحد.

إيفان غيساند انتقل من أستون فيلا إلى كريستال بالاس في يناير/كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة، وتشير التقارير إلى أن الصفقة تضمنت بنداً يسمح له بالانتقال نهائياً.

ولعب غيساند دوراً محورياً في وصول كريستال بالاس إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث شارك في 5 مباريات وسجل هدفاً واحداً، لكنه يغيب عن المشاركة منذ 9 أبريل/نيسان بسبب الإصابة.

وكان اللاعب الإيفواري مؤثراً أيضاً مع أستون فيلا في وقت سابق من الموسم، حيث شارك في 7 مباريات من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، وسجل هدفين مع ناديه الأم.

كيف يمكن لغيساند الفوز بلقبين أوروبيين؟

سيلعب أستون فيلا وكريستال بالاس في نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر هذا الموسم على التوالي.

وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في 20 مايو، حيث يواجه أستون فيلا فريق فرايبورغ الألماني.

وبعد سبعة أيام، سيلتقي كريستال بالاس ضد فريق رايو فاليكانو الإسباني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وبالتأكيد، لا يستطيع غيساند اللعب مع أستون فيلا، كما أنه قد يغيب عن كريستال بالاس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بسبب الإصابة.

ومع ذلك، إذا فاز الفريقان بنهائييهما، فسيحصل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على ميداليتَي التتويج مع كليهما، بعدما شارك وسجل مع الفريقين في البطولتين القاريتين، ليصبح أول لاعب يحقق لقبين أوروبيين مختلفين في موسم واحد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يمنح 50 ميدالية ذهبية للفريقين الفائزين بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.