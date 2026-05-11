أنشيلوتي يضم نيمار إلى قائمة البرازيل الأولية في كأس العالم

خبرني - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، عن القائمة الأولية الرسمية لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستنطلق في يونيو المقبل.

وظهر في القائمة اسم النجم المخضرم نيمار جونيور، بجوار فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، بينما غاب غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي، وذلك في إطار استعداد البرازيل للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويغيب نيمار عن صفوف منتخب البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وبسبب كثرة إصاباته، تكهن الكثيرون بأنه سيغيب عن كأس العالم بسبب تأكيدات المدرب المخضرم أنشيلوتي بأنه لن يعتمد سوى على اللاعبين الجاهزين.

وتضم قائمة البرازيل الأولية 55 لاعباً على النحو التالي..

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (فنربخشة التركي)، بينتو (النصر السعودي)، هوغو سوزا (كورينثيانز)، جون (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، كارلوس ميغيل (بالميراس).

خط الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (بورتو)، غابرييل ماغاليس (أرسنال الإنجليزي)، بريمر (يوفنتوس الإيطالي)، ليو بيريرا (فلامنغو)، إيبانيز (الأهلي السعودي)، أليكساندرو (ليل الفرنسي)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فيتور ريس (جيرونا الإسباني)، موريلو (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، ويسلي (روما الإيطالي)، دانيلو (فلامنغو)، باولو هنريكي (فاسكو)، فيتينيو (بوتافوغو)، أليكس ساندرو (فلامنغو)، دوغلاس سانتوس (زينيت الروسي)، لوتشيانو جوبا (باهيا)، كايو هنريكي (موناكو الفرنسي)، كايكي (كروزيرو)، كارلوس أوجوستو (إنتر ميلان الإيطالي).

خط الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برونو غيماريش (نيوكاسل الإنجليزي)، فابينيو (الاتحاد السعودي)، أندري سانتوس (تشيلسي الإنجليزي)، دانيلو (بوتافوغو)، لوكاس باكيتا (فلامنغو)، غابرييل سارا (غلطة سراي التركي)، جواو غوميز (وولفرهامبتون الإنجليزي)، أندرياس بيريرا (بالميراس)، جولينتون (نيوكاسل الإنجليزي)، جيرسون (كروزيرو)، ماتيوس بيريرا (كروزيرو).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، لويز هنريكي (زينيت الروسي)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، جواو بيدرو، إستيفاو (تشيلسي الإنجليزي)، نيمار (سانتوس)، إندريك (ليون الفرنسي)، رايان (بورنموث الإنجليزي)، أنتوني (ريال بيتيس الإسباني)، إيغور تياغو (برنتفورد الإنجليزي)، بيدرو (فلامنغو)، ريتشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، إيغور جيسوس (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، كايو جورج (كروزيرو).