نتنياهو يدين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين ويعتبرها إفلاسا أخلاقيا

خبرني - أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي الإثنين، بعد قرار التكتل فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرّفين، على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة إكس، "كشف الاتحاد الأوروبي عن إفلاسه الأخلاقي من خلال إرساء موازاة زائفة بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابيي حماس".

أدانت إسرائيل، الاثنين، قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين على خلفية أعمال عنف ضد فلسطينيين، مؤكدة أن "لليهود الحق في الإقامة في الضفة الغربية المحتلة".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة إكس: "اختار الاتحاد الأوروبي، بطريقة "تعسفية وسياسية"، فرض عقوبات على كيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ومن دون أي أساس".

وأضاف: "لقد دافعت إسرائيل، وما تزال، وستواصل الدفاع عن حق اليهود في الإقامة في قلب "وطننا".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في حركة حماس.

وأضافت كالاس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الوقت حان "للانتقال من حالة الجمود إلى التنفيذ"، مؤكدة أن "للتطرف والعنف عواقب وخيمة".