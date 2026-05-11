لا تقبلوا العزاء من هؤلاء.. وصية عبدالرحمن أبو زهرة الغريبة لأبنائه

خبرني - لم تكن وصية الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة مجرد كلمات عابرة تتعلق بالميراث أو الأمور المادية، بل كانت صرخة احتجاج في وجه مجتمع فني يراه منافقاً في بعض جوانبه.

"سفير السعادة" الذي أمتعنا لعقود، اختار أن يترك خلفه وصية غريبة في تفاصيلها، صادمة في أسبابها، حيث ركزت بشكل أساسي على كيفية التعامل مع جثمانه واسمه بعد رحيله.

هذه الوصية لم تخرج من فراغ، بل كانت نتاج سنوات من العزلة والتأمل في حال الوسط الفني، حيث شعر في أواخر أيامه بأن التقدير الحقيقي غائب، وأن ما يظهر على السطح ليس سوى مجاملات باردة لا تغني ولا تسمن من جوع، فقرر أن يضع حداً لهذا المسار حتى بعد وفاته.

لماذا رفض أبو زهرة دموع التماسيح؟

الجانب الأكثر إثارة في وصية أبو زهرة كان موقفه الحازم من التكريمات التي تأتي "بعد فوات الأوان".

لقد صرح مراراً في لقاءاته المتلفزة الأخيرة بأنه يرفض ما أسماه "تكريمات النفاق"، وهي تلك الاحتفالات التي تقام للفنان بعد موته لتعديد مناقبه بينما عانى في حياته من التهميش أو التجاهل.

كان يرى أن البكاء على الأطلال وتدبيج المقالات الإنشائية بعد الرحيل هو نوع من المتاجرة بمشاعر الموت، لذلك شدد في وصيته لأبنائه على ضرورة الابتعاد عن المظاهر الزائفة، مؤكداً أن التكريم الحقيقي هو ما لمسه من حب الجمهور في حياته، وليس في دروع نحاسية أو شهادات تقدير توضع على قبره وهو لا يشعر بها.

جنازة هادئة بعيدة عن الأضواء

طلب عبدالرحمن أبو زهرة من أبنائه أن تكون جنازته بسيطة وهادئة، بعيدة عن صخب الكاميرات وتدافع الباحثين عن "التريند" في الجنازات.

هذه الرغبة تعكس زهد الفنان في الشهرة الزائفة التي طالما أحاطت بالمشاهير في لحظاتهم الأخيرة.

لقد سئم من تحول سرادقات العزاء إلى ساحات للمصورين وعروض الأزياء، فكانت وصيته واضحة: "ارحموا جثماني من فلاشات الكاميرات".

أراد أن تكون لحظة وداعه للأرض لحظة روحانية خالصة، تجمع المحبين الحقيقيين والأسرة فقط، بعيداً عن ضجيج الإعلام الذي قد يفسد جلال الموت وسكينة الرحيل، وهو ما يعكس شخصيته التي كانت تميل للوقار والخصوصية رغم شهرته الواسعة.

"لا تقبلوا العزاء من هؤلاء"

في جزء غامض ومؤثر من وصيته الشفهية لأبنائه، ألمح أبو زهرة إلى عدم رغبته في حضور أشخاص معينين ممن خذلوه في حياته أو تسببوا له في ألم نفسي خلال مسيرته الفنية.

كان يرى أن من لم يسأل عنه في محنة مرضه واكتئابه، لا يحق له أن يتصدر المشهد في عزائه. هذه القسوة في الوصية لم تكن نابعة من حقد، بل من رغبة في الصدق مع النفس حتى النهاية. لقد علم أبناءه أن الكرامة فوق كل اعتبار، وأن الصداقة والزمالة الحقيقية تظهر في الشدة، وبالتالي فإن وجود "أصدقاء المصلحة" في جنازته هو تدنيس لذكراه، مشدداً على أن من يخلص له هو فقط من يستحق الوقوف بجانبه في القبر.

فوبيا التهميش وتأثيرها على الوصية

عاش عبد الرحمن أبو زهرة سنواته الأخيرة وهو يشعر بغصة تجاه ما يمر به جيله من تهميش في الأعمال الدرامية والسينمائية. هذا الشعور بالمرارة انعكس بشكل مباشر على وصيته؛ فقد أراد أن يرسل رسالة أخيرة للمسؤولين عن الفن: "لا تكرموني ميتاً وقد أهملتموني حياً".

كانت وصيته بمثابة "صفعة" لكل من تجاهل تاريخه الفني العريق، حيث فضل أن يظل ذكره حياً بأعماله الخالدة فقط، دون الحاجة لخطابات رسمية أو كلمات رثاء من أشخاص لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال به للاطمئنان عليه وهو يصارع الاكتئاب والوحدة. التهميش الذي عانى منه كان هو المحرك الأساسي لتلك الوصية "الغريبة" التي تمردت على الأعراف السائدة.

الوصية كمرآة للاكتئاب الحاد

يرى الخبراء النفسيون أن وصية أبو زهرة تعكس بوضوح الحالة النفسية التي وصل إليها بعد وفاة زوجته ودخوله في نوبة اكتئاب حاد. الإنسان المكتئب يميل عادةً إلى الزهد في المظاهر الاجتماعية ويرى الوجود من زاوية الحقيقة المجردة.

وصيته بترك التكريمات ورفض النفاق كانت تعبيراً عن حالة "اليقظة النفسية" التي تسبق الرحيل، حيث لا يعود للمناصب أو الأضواء أي قيمة.

لقد أصبحت زوجته الراحلة "سلوى" هي معياره الوحيد للصدق، وبما أنها رحلت، فقد اعتبر أن كل ما تبقى من العالم هو زيف محض، مما جعله يصيغ وصية تهدف إلى حماية روحه من نفاق عالم لم يعد ينتمي إليه.

كيف استقبل الأبناء هذه الطلبات؟

وقع هذه الوصية على أبناء عبد الرحمن أبو زهرة كان ثقيلاً ومؤلماً، لكنهم استقبلوها ببالغ الاحترام والتقدير. لقد أدرك الأبناء أن والدهم لا يطلب المستحيل، بل يطلب "الصدق".

التحدي الكبير الذي واجهه الأبناء هو كيفية التوفيق بين رغبة والدهم في العزلة والهدوء وبين ضغط الجمهور والإعلام الذي يطالب بحق الوداع.

ومع ذلك، تعهد الأبناء بتنفيذ الوصية حرفياً، مدركين أن راحة والدهم النفسية في قبره تعتمد على مدى التزامهم بما طلبه. هذه العلاقة القوية بين الأب وأبنائه جعلت من الوصية عهداً مقدساً لا يمكن التراجع عنه مهما كانت المغريات أو الضغوط الاجتماعية.

العودة إلى "سلوى"

لم تخلُ وصية أبو زهرة من تفاصيل دقيقة تتعلق بمكان دفنه وشكل المقبرة. لقد طلب أن يُدفن بجوار زوجته "سلوى"، مؤكداً أن هذا هو "التكريم الوحيد" الذي ينتظره. رغبته في مجاورتها تعكس أن حياته الحقيقية توقفت برحيلها، وأن الموت بالنسبة له هو "لقاء الأحبة" وليس نهاية المطاف. هذه التفاصيل تبرز الجانب الرومانسي والوفي في شخصية هذا الفنان العملاق، حيث فضل السكينة الأبدية بجانب قلب أحبه بصدق، على أي نصب تذكاري أو تمثال قد يوضع له في ميادين الفن. القبر بالنسبة له لم يكن مكاناً للموت، بل كان منزلاً جديداً يستعيد فيه أنيسة عمره.

ماذا سيبقى بعد تنفيذ الوصية؟

بعد رحيله وتنفيذ وصيته التي رفضت "تكريمات النفاق"، سيبقى من عبد الرحمن أبو زهرة ما هو أسمى من الدروع والشهادات.

سيبقى صوته الرخيم، وأدواره المسرحية والدرامية التي شكلت وجدان أجيال. تنفيذ الوصية سيعزز من صورته كفنان "مبدئي" رفض بيع حزنه أو المتاجرة بذكراه. سيذكره التاريخ لا كفنان قدير فحسب، بل كرجل امتلك الشجاعة ليقول "لا" في وجه الزيف الاجتماعي، ورجل اختار أن يرحل في صمت مهيب يليق بمكانته، تاركاً للجمهور حرية التكريم الحقيقي عبر الدعاء له وتذكر فنه الراقي، بعيداً عن بروتوكولات المؤسسات التي قد تفتقر للمشاعر الصادقة.