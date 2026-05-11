الولايات المتحدة تحذر من سعي الحرس الثوري الإيراني لتفادي العقوبات

خبرني - حذرت الولايات المتحدة الاثنين المؤسسات المالية من محاولات الحرس الثوري الإيراني الالتفاف على العقوبات الأميركية في ظل تزايد المخاوف من استئناف الأعمال القتالية في الصراع مع إيران.

وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت التحذير لمساعدة المؤسسات المالية في تحديد الجهات التي تمول وتيسر عمل شبكات الشراء التي تدعم الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركات واجهة وبنية تحتية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات آخرين للتهرب من العقوبات الأميركية.

وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية في إشعارها، نقلا عن تقارير من القطاع، أن نشاط الأصول الرقمية الإيرانية يبلغ مليارات الدولارات سنويا.

وأضافت أن الحكومة الإيرانية، ومعها الحرس الثوري، يتحايلان على العقوبات في إطار هذا النشاط.