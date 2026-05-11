الثلاثاء: 12 أيار 2026
الأردن.. الكرك تودّع 3 من أبناء العمالة المصرية خلال أسبوع

  • 11 أيار 2026
  • 22:17
خبرني - خيّم الحزن على محافظة الكرك جنوبي الأردن بعد وفاة ثلاثة من أبناء العمالة المصرية المخلصين للمحافظة خلال أقل من أسبوع، في حوادث وظروف متفرقة، بعدما تركوا أثراً طيباً بين أهالي المحافظة الذين عرفوهم عن قرب خلال سنوات عملهم وإقامتهم في الأردن.

وفُجع أهالي الكرك بوفاة الشاب المصري إسلام فتحي حافظ، أحد العاملين في سوق مؤتة، أثناء قضائه إجازته في مصر، وسط حالة من الحزن بين معارفه وزملائه الذين وصفوه بالشاب الخلوق والمجتهد في عمله.

كما عُثر على المواطن المصري شريف أبو ذهب متوفياً داخل منزله في منطقة الربّة، إثر تعرضه لنوبة قلبية، بعد سنوات طويلة أمضاها في الكرك باحثاً عن لقمة العيش والحياة الكريمة.

وبحسب مقربين منه، كان الراحل قد اعتبر الكرك وطناً ثانياً له، وارتبط بعلاقات واسعة مع الأهالي، حتى إنه كان يردد في أيامه الأخيرة أنه بات يعرف الناس في الكرك أكثر مما يعرفهم في مصر بعد سنوات الغربة الطويلة.

وفي حادثة أخرى، توفي الشاب سيد المصري فجر اليوم، إثر تعرضه لحادث دهس أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وخيمت أجواء الحزن والتعاطف بين أبناء المحافظة، الذين نعوا الشبان الثلاثة، مستذكرين سيرتهم الطيبة وعلاقتهم الحسنة بالمجتمع المحلي، فيما تداول ناشطون رسائل تعزية ودعوات بالرحمة والمغفرة لهم.

الاردن .. نائبان يطالبان بشمول الخميس 19 آذار بعطلة عيد الفطر
