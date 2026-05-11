تحديث وحدة غسيل الكلى في مدينة الحسين الطبية بأجهزة مدعمة بالذكاء الاصطناعي

خبرني - افتتح المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية العميد الطبيب حاتم العبادي في مستشفى الحسين، الاثنين، وحدة غسيل الكلى بعد تحديثها و تزويدها بأجهزة غسيل ترشيحي مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تضم 44 جهاز (HDF)، إضافة إلى جهاز معالجة المياه الطبي (RO).

وقال مدير مستشفى الحسين العميد الطبيب محمد العدوان إن إدخال أحدث أجهزة غسيل الكلى إلى مستشفى الحسين يُعد خطوة نوعية تجسد الحرص على توفير أفضل الإمكانيات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي، وتقديم رعاية طبية متقدمة تسهم في التخفيف من معاناتهم، وتمنحهم مزيداً من الأمل والراحة وتحسين جودة حياتهم، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة التي تتميز بها هذه الأجهزة ستنعكس إيجاباً على مستوى الرعاية المقدمة داخل وحدة غسيل الكلى، مما يعزز كفاءة العلاج.

وأوضح رئيس اختصاص أمراض وزراعة الكلى العقيد الطبيب حسين العتوم أن وحدة غسيل الكلى الترشيحي تمثل إضافة علاجية متقدمة ومهمة، خاصة في التعامل مع بعض حالات السموم والالتهابات الشديدة وبعض الحالات الحرجة، مما يوسع القدرات العلاجية ويمنح المرضى خيارات علاجية أكثر تطوراً وحداثة، مشيراً إلى أن إدخال نظام معالجة المياه الطبي وفق المعايير الطبية المتقدمة له دور أساسي في رفع جودة المياه المستخدمة في الغسيل الكلوي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على سلامة المرضى وكفاءة العلاج، انسجاماً مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في وحدات غسيل الكلى.