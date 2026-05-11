رئيس الفيصلي: فريق السلة لن يلعب أي مباراة بدون جمهوره

خبرني - قال رئيس لجنة النادي الفيصلي أحمد وريكات، الاثنين، إن فريق السلة "لن يلعب أي مباراة بدون جمهوره احتراما للجمهور"، مؤكدا أن هذه الرسالة وصلت إلى الاتحاد الأردني لكرة السلة رسميا، وذلك على خلفية القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في الاتحاد بشأن مباراة الفريق أمام نادي اتحاد عمّان في نهائي دوري كرة السلة.

وأضاف وريكات، عبر "المملكة"، أن النادي الفيصلي يرفض قرار لجنة الاستئناف بحرمان جمهور النادي من حضور المباراة، معتبرا أن "الخيار الوحيد أن يلعب النادي بجمهوره من أجل اللعب في النهائي".

ودعا رئيس الفيصلي لجنة الانضباط والسلوك إلى تقديم استقالتها، معتبرا أن القرارات الصادرة عنها بشأن المباراة "متسرعة وغير عادلة".

وأكد وريكات أن النادي "ضد الشغب ويحترم القرارات الصادرة من اللجنة"، لكنه قال إن تصرف جمهور الفيصلي في المباراة بشأن الشغب "هو رد الفعل من الجمهور الآخر وليس فعل".

وأشار إلى أن النادي الفيصلي "لم يستأنف القرارات رغم حقه في ذلك"، معتبرا أن "قبول أي استئناف يعد مخالفة للوائح الخاصة بقبول النظر في الطعون".

وأضاف أن "قرار اللجنة بشأن قبول الاستئناف باطل وغير قانوني"، معتبرا أن القرار "يظهر توسعا غير مشروع في تفسير القانون".

وأكد وريكات أن النادي الفيصلي "لم ولن ينسحب"، مشيرا إلى وجود "ضغوطات واتصالات كثيرة للنادي للعدول عن قراره بشأن أنه لن يلعب أي مباراة من دون الجمهور".

وأوضح أن النادي سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في حال رفض الاستماع إلى مطالب النادي الفيصلي.

وكان الاتحاد الأردني لكرة السلة أصدر الأحد قرارات من لجنة الاستئناف المتعلقة بأحداث المباراة الثانية أمام نادي اتحاد عمّان، ضمن سلسلة الدور النهائي، وتحديد مواعيد المباريات المتبقية في السلسلة.

وقال النادي الفيصلي، في بيان، إن اتحاد كرة السلة صادق على "قرارات متسرعة وغير عادلة" اتخذتها لجنة الاستئناف، معتبرا أن هدفها "إقحام جمهور الفيصلي في قضية ذبح الروح الرياضية من قبل عناصر في صفوف الفريق المنافس"، وبالتالي حرمانه من الوقوف خلف فريقه في المواجهات الرياضية.

وأمهل الفيصلي اتحاد كرة السلة 3 أيام لإعادة النظر في القرارات المتعلقة بجمهوره، مؤكدا أنه سيلجأ إلى تقديم طعن لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة في حال عدم تعديل القرار.

وكان اتحاد كرة السلة أعلن قبوله الاستئناف المقدم من نادي اتحاد عمان شكلا، والمتعلق بالاعتراض على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والسلوك بشأن الأحداث التي رافقت المباراة الثانية أمام الفيصلي في سلسلة الدور النهائي.

وقررت لجنة الاستئناف فسخ القرار المتعلق بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها، والالتزام بقرار لجنة المسابقات القاضي باستكمال المباراة الثانية من لحظة توقفها مع تبقي 9:02 دقيقة من زمن الربع الرابع، وبذات طاقم التحكيم والإجراءات.

كما قررت اللجنة استكمال المباراة بدون حضور جماهيري، إلى جانب إقامة المباراتين الثالثة والرابعة من سلسلة النهائي بدون جمهور "خلف أبواب مغلقة".

وأكد الاتحاد الأردني لكرة السلة التزامه بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، وحرصه على ضمان العدالة والنزاهة والحفاظ على سلامة المنافسات الرياضية.

وعقب صدور القرارات، حدد الاتحاد أوقات ومواعيد المباريات المتبقية في سلسلة النهائي، حيث تقرر استكمال المباراة الثانية عند الساعة 7:30 من مساء الخميس 14 أيار الحالي، من لحظة توقفها عند تبقي 9:02 دقيقة من الربع الرابع، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم اتحاد عمان بنتيجة 93-69.

كما تقام المباراة الثالثة يوم الأحد 17 أيار عند الساعة 7:30 مساء في صالة الأمير حمزة، فيما تقام المباراة الرابعة يوم الثلاثاء 19 من الشهر ذاته في المكان والتوقيت نفسيهما، وفي حال وصول السلسلة إلى المباراة الخامسة والفاصلة، فإنها ستقام يوم الخميس 21 أيار في صالة الأمير حمزة عند الساعة 7:30 مساء.