لامين يامال يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة بالليغا (فيديو)

خبرني - خطف لامين يامال، نجم برشلونة، الأنظار في احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني في شوارع المدينة الكتالونية.

وأظهر مقطع فيديو ظهور علم فلسطين في موكب برشلونة، حيث كان اللاعبين يستقلون حافلة مكشوفة للاحتفال مع الجماهير.

وظهر علم فلسطين في يد لامين يامال بمؤخرة الحافلة، حيث حرص اللاعب الشاب على رفع العلم خلال احتفالات برشلونة.

وانطلق موكب برشلونة من ملعب "سبوتيفاي كامب نو" متجهاً نحو وسط المدينة، وسيستمر العرض مروراً بشوارع عدة ميادين، على أن يُختتم عند نقطة الانطلاق، أمام الكامب نو.

وفاز برشلونة بلقبه الـ29 في تاريخه بالدوري الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 2-0، الأحد.

يذكر أن لامين يامال حقق لقب الدوري الإسباني خلال 3 مناسبات، وهو رقم استثنائي، بالنظر إلى عمره، حيث يبلغ 18 عاماً.

