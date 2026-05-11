*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

لامين يامال يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة بالليغا (فيديو)

  • 11 أيار 2026
  • 21:56
لامين يامال يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة بالليغا فيديو

خبرني - خطف لامين يامال، نجم برشلونة، الأنظار في احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني في شوارع المدينة الكتالونية.

وأظهر مقطع فيديو ظهور علم فلسطين في موكب برشلونة، حيث كان اللاعبين يستقلون حافلة مكشوفة للاحتفال مع الجماهير.

وظهر علم فلسطين في يد لامين يامال بمؤخرة الحافلة، حيث حرص اللاعب الشاب على رفع العلم خلال احتفالات برشلونة.

علم فلسطين في احتفالات برشلونة

وانطلق موكب برشلونة من ملعب "سبوتيفاي كامب نو" متجهاً نحو وسط المدينة، وسيستمر العرض مروراً بشوارع عدة ميادين، على أن يُختتم عند نقطة الانطلاق، أمام الكامب نو.

 

 

وفاز برشلونة بلقبه الـ29 في تاريخه بالدوري الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 2-0، الأحد.

يذكر أن لامين يامال حقق لقب الدوري الإسباني خلال 3 مناسبات، وهو رقم استثنائي، بالنظر إلى عمره، حيث يبلغ 18 عاماً.

 

شاهد لامين يامال يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المخضرم أوتشوا يبدأ رحلة دخول التاريخ بالمونديال السادس
المخضرم أوتشوا يبدأ رحلة دخول التاريخ بالمونديال السادس
  • 2026-05-12 11:23
(الكلام رخيص).. لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
(الكلام رخيص).. لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
  • 2026-05-12 10:26
أحد أشهر ملاعب العالم في دائرة القلق قبل مونديال 2026
أحد أشهر ملاعب العالم في دائرة القلق قبل مونديال 2026
  • 2026-05-12 10:19
لماذا يُعد التعاون بين الاتحادات الرياضية المحترفة وشركات القطاع الرقمي مفيدًا للطرفين؟
لماذا يُعد التعاون بين الاتحادات الرياضية المحترفة وشركات القطاع الرقمي مفيدً...
  • 2026-05-12 10:10
التعمري يوجه رسالة للأردنيين بعد تقييد التصويت على هدفه في فرنسا
التعمري يوجه رسالة للأردنيين بعد تقييد التصويت على هدفه في فرنسا
  • 2026-05-12 08:33
ما الذي يحدث مع مبابي في ريال مدريد بعد أحداث الكلاسيكو؟
ما الذي يحدث مع مبابي في ريال مدريد بعد أحداث الكلاسيكو؟
  • 2026-05-12 08:17