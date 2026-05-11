عن عمر 92 عاما.. وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد رحلة طويلة مع المرض

خبرني - رحل الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عامًا بعد معاناةٍ مع المرض، تاركًا رصيدًا فنيًا بارزًا في المسرح والدراما والسينما.

فقدت الساحة الفنية المصرية أحد أبرز رموزها برحيل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الذي وافته المنية بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض، عن عمر 92 عامًا، بعدما قدم مسيرةً حافلةً بالأعمال المتميزة في مجالات المسرح والتلفزيون والسينما، إضافةً إلى حضوره اللافت في عالم الدوبلاج الصوتي.

كان نجل الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة قد كشف، في وقتٍ سابق، تطورات الحالة الصحية لوالده داخل المستشفى، موضحًا حجم الرعاية الطبية الدقيقة التي كان يتلقاها، في ظل متابعةٍ مستمرةٍ من الأطقم المعالجة. وأشار، في منشورٍ عبر «فيسبوك»، إلى تقدير الأسرة الكبير لما لمسوه من اهتمامٍ طبيٍّ وإنسانيٍّ داخل المستشفى، موجهًا الشكر إلى وزير الصحة المصري وجميع المشاركين في متابعة الحالة، لما بذلوه من جهودٍ لعلاج والده، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس مستوى واضحًا من الالتزام والاحترافية.

من جانبها، تابعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي تطورات الحالة الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة، عقب تعرضه لوعكةٍ صحيةٍ استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والاطمئنان على وضعه الصحي. وفي السياق ذاته، تواصلت الوزيرة مع نجله أحمد أبو زهرة للاطمئنان على صحة والده، مؤكدةً أن الجهات المعنية كانت تتابع حالته بشكلٍ مستمر، مع وجود تنسيقٍ كاملٍ بين وزارتي الثقافة والصحة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة بأفضل صورةٍ ممكنة.



أحمد أبو زهرة: عازف بيانو وموسيقار معروف، ويشغل منصب المستشار الفني لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغالبًا ما يظهر متحدثًا باسم العائلة في وسائل الإعلام.

سحر أبو زهرة: زوجة الفنان مفيد عاشور، وظهرت مع والدها في عددٍ من المناسبات الفنية.

مي أبو زهرة: ظهرت في مناسباتٍ عائليةٍ مختلفة، وعُرفت بحرصها على تهنئة والدها ومشاركة صوره خلال الأعياد والمناسبات.

كما برز عددٌ من أحفاده بمواهبهم المميزة على المستوى الدولي، من بينهم:

أميرة ومريم أبو زهرة: حفيدتاه من ابنه أحمد، وهما عازفتان على آلة الكمان، حققتا حضورًا لافتًا بعد مشاركتهما في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2025، إلى جانب حصولهما على جوائز دولية.

سارة صبري: صانعة محتوى وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، تحرص على مشاركة صورها مع جدها وطلب الدعاء له خلال أزماته الصحية.

عمر وعبدالرحمن وعمرو: أبناء ابنته سحر من زوجها الفنان مفيد عاشور.

وفاة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

يُعد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (مواليد 1934) أحد الأسماء البارزة في الفن المصري، حيث تميز بأدائه المسرحي القوي وصوته الجهوري، ومن أبرز أدواره شخصية "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشيخ الطنطاوي" في مسلسل "الجماعة"، إلى جانب مشاركاته في أعمالٍ مثل "ملوك الجدعنة" و"موضوع عائلي".

ومن أبرز أدواره:

إبراهيم سردينة في "لن أعيش في جلباب أبي"، ويُعد من أشهر أدواره.

الشيخ الطنطاوي في "الجماعة".

عبدالله في "هجمة مرتدة" (2021).

منير سيف في "موضوع عائلي" (2021).

الحاج شلبي في "ملوك الجدعنة" (2021).

كما شارك في أعمالٍ تاريخيةٍ ودينية، منها: "الأبطال"، "ذو النون المصري"، "الظاهر بيبرس"، و"أئمة الهدى". ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك فيها: "حب البنات"، "أرض الخوف"، و"الجزيرة".

أشهر أعماله في ديزني بالمصري

يُعد عبدالرحمن أبو زهرة من أبرز نجوم الدوبلاج في النسخ العربية لأفلام ديزني، ويأتي في مقدمة أدواره أداؤه لشخصية "سكار" (Scar) في فيلم "الأسد الملك" (The Lion King)، حيث قدم الشخصية بصوتٍ مميزٍ حظي بإشادةٍ واسعة.

ومن أبرز أدواره في الدوبلاج:

سكار (Scar) في "الأسد الملك"، وهو من أشهر أدواره.

جعفر (Jafar) في فيلم "علاء الدين"، حيث قدم صوت الشخصية الشريرة في النسخة العربية.

كما شارك في أعمالٍ أخرى، من بينها فيلم "بوكاهونتاس" (Pocahontas).

وتميز أبو زهرة بقدرته على تقديم الأداء الصوتي الدرامي، خاصةً في أدوار الشر، ما جعل شخصياته راسخةً في ذاكرة الجمهور العربي.