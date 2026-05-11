مبابي يهرب من جماهير ريال مدريد

خبرني - يعيش الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، فترة صعبة، وسط موجة انتقادات جماهيرية مع غيابه عن الملاعب.

كيليان مبابي غاب عن تشكيلة ريال مدريد التي خسرت 0-2 أمام برشلونة، الأحد، وهي النتيجة التي حسمت لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي لمنافسه اللدود.

وشاهد المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً المباراة من منزله في العاصمة الإسبانية، وأثار صورة نشرها على حسابه في إنستغرام أثناء متابعة المباراة غضباً جماهيرياً، حيث نشرها بعد أن كان ريال مدريد متأخراً 0-2.

وكانت آخر مباراة لمبابي مع ريال مدريد هي التعادل 1-1 في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس في 24 أبريل/نيسان الماضي، حيث طلب استبداله بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وحصل اللاعب على بضعة أيام راحة خلال فترة تعافيه، لكن رحلته إلى إيطاليا مع شريكته لم تلقَ استحساناً داخل النادي، خاصةً أنه لم يعد إلى العاصمة الإسبانية إلا قبل انطلاق مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول يوم الأحد 3 مايو/أيار بقليل.

وخلال الأسبوع التالي الذي سبق المواجهة الحاسمة مع غريمه التقليدي في الكلاسيكو، ساد الارتباك حول إمكانية مشاركة مبابي.

وحسب موقع "ذا أثلتيك"، فإن مبابي خلال حصة تدريبية يوم السبت، أُدرج ضمن قائمة البدلاء المُفترضين لمباراة الكلاسيكو.

وأفادت مصادر أن مبابي غادر الحصة التدريبية بعد ذلك بوقت قصير، مُعللاً ذلك بشعوره بعدم الراحة، وهو ما أثار استياءً بين طاقم التدريب، الذين شعروا بفقدان السيطرة.

وأضاف الموقع أن لا أحد في ريال مدريد يعلم على وجه اليقين موعد عودة كيليان مبابي من إصابته.

وأشارت المصادر في ختام التقرير إلى أن مبابي يُعتقد أنه يرغب في تجنب اللعب على ملعب "سانتياغو برنابيو" مجدداً هذا الموسم، بعد أن تعرض لصيحات الاستهجان هناك عدة مرات.