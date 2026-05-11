الثلاثاء: 12 أيار 2026
بعد انفصاله عن أم أولاده.. من هي زوجة محمد فؤاد الجديدة؟

  • 11 أيار 2026
  • 21:14
خبرني - كشفت مصادر عن زواج الفنان محمد فؤاد من سيدة عربية في أجواء عائلية بعيدة عن الإعلام، مع ترقب إعلان رسمي خلال الفترة المقبلة.

علمت وسائل إعلام محلية مصرية أن المطرب محمد فؤاد احتفل مؤخرًا بزواجه من سيدة عربية، في أجواء عائلية هادئة بعيدة عن التغطية الإعلامية، وسط حالة من التكتم الشديد من المقربين منه.

وأوضحت المصادر أن محمد فؤاد تعمد إبقاء تفاصيل الزواج بعيدة عن منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، في ظل حرصه المعتاد على الفصل بين حياته الفنية وحياته الخاصة، مشيرة إلى أنه يستعد للإعلان عن هذا الزواج بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب انفصاله عن أم أولاده.

وفي سياق متصل، سبق أن أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الفنان محمد فؤاد يواصل تسجيل أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال صيف 2026، حيث يجري التعاون مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين في الساحة الغنائية.

يأتي الألبوم ضمن توجه فني يهدف إلى تقديم تجربة موسيقية تمزج بين الأسلوب الكلاسيكي الذي اشتهر به محمد فؤاد، وبين لمسات حديثة تتماشى مع ذائقة الجمهور الحالية. وأكد مصدر أن الموقف النهائي بشأن إدراج دويتو غنائي داخل الألبوم لم يُحسم بعد، إذ يركز فؤاد على تقديم أعمال تعتمد على صوته وأسلوبه الغنائي المعروف بشكل أساسي.

وكان محمد فؤاد قد طرح مؤخرًا أغنيتي «يا فؤش» و«في قربك» بالتزامن مع بداية العام، وحققتا انتشارًا واسعًا، وتصدرتا منصات التواصل الاجتماعي فور صدورهما، ضمن التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد.

