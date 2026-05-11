اليكم جدول التعرفة الجديدة لخدمات التطبيقات الذكية بالاردن - تفاصيل

خبرني - قررت هيئة تنظيم النقل البري تعديل تعريفة خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2026، وذلك استناداً الى تعليمات تنظيم نقل الركاب وبما يضمن مواءمة الاسعار مع تعريفة عدادات التاكسي العادي مضافاً اليها نسبة 20% كحد ادنى.



ووجه مدير عام الهيئة، المهندس رياض الخرابشة، كتاباً رسمياً الى شركات (كريم، اوبر، بترا رايد، جيني، وتكسي اف)، يطالبهم فيه بضرورة الالتزام بالتسعيرة المقررة خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه، مؤكداً ان الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات غير الملتزمة.



وبحسب الوثيقة، فقد حددت الهيئة قيمة فتح العداد للفترة النهارية بـ 46.8 قرشاً، في حين بلغت تعرفة الكيلومتر الواحد 33.6 قرشاً، اما تعرفة الانتظار لكل دقيقة فقد استقرت عند 5.76 قرشاً، لضمان توازن الكلف التشغيلية مع جودة الخدمة المقدمة.



وشمل القرار ايضاً تعديل التعريفة الليلية، حيث ارتفعت قيمة فتح العداد الى 48 قرشاً، وبلغ سعر الكيلومتر الواحد 39.6 قرشاً، بينما حددت تعرفة الانتظار بـ 6.79 قرشاً للدقيقة الواحدة، بما يتناسب مع طبيعة العمل خلال الساعات المتأخرة من الليل.



ويأتي هذا القرار الحاسم لتوحيد تعرفة عدادات التاكسي العاملة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري وامانة عمان الكبرى، وربطها بشكل مباشر بتعريفة التطبيقات الذكية، لمنع التغول في الاسعار وضمان منافسة عادلة بين كافة انماط النقل في المملكة.



وتهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات الى حماية حقوق الركاب والكباتن على حد سواء، وضمان استمرارية عمل قطاع النقل الذكي ضمن اطر قانونية ومالية واضحة، تمنع التلاعب بالعدادات الالكترونية وتضمن شفافية احتساب قيمة الرحلات وفق المعايير المعتمدة.

وستبدأ الكوادر الفنية والرقابية في الهيئة بمتابعة مدى استجابة الشركات للتعديلات الجديدة فور انقضاء المهلة الممنوحة، مع التأكيد على ان اي تجاوز للقيم المحددة في الجدول سيواجه بعقوبات ادارية صارمة قد تصل الى المساءلة القانونية المباشرة للشركات المشغلة.

