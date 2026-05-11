خبرني - بدأت جمعية العمل المناخي (CAN)، بالشراكة مع بلدية إربد الكبرى اليوم الاثنين، مراحل تنفيذ حديقة حوارة ضمن مشروع "جاهز "، الذي أُطلق العام الماضي.

ويهدف المشروع إلى إنشاء حديقة معرفية متخصصة بالحلول القائمة على الطبيعة، لتكون نموذجا عمليا في تعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي.

وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل، إن البلدية قدمت مساهمة رئيسية لإنجاح المشروع من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة الحديقة وتنفيذ النموذج البيئي التوعوي، وبما يضمن خدمة السكان والمجتمع المحلي، ويسهم في زيادة المساحات المستدامة داخل المنطقة.

وأضاف، إن المشروع يتضمن تطبيق نماذج عملية للحلول القائمة على الطبيعة، وإدارة مياه الأمطار، والزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية البيئية، وبما يعزز الجاهزية المناخية ويحد من المخاطر البيئية على المستوى المحلي، فضلاً عن رفع مستوى المعرفة البيئية لدى أبناء المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الحديقة تأتي ضمن مشروع "جاهز" الذي ينفذه المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بدعم من الحكومة البريطانية، وبالشراكة مع وزارتي البيئة والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من الشركاء، من بينهم مكتب الأرصاد الجوية البريطاني وجمعية العمل المناخي ، في موقعي إربد والرمثا.

ويأتي المشروع استجابة لمبادرة "مترابطة المناخ واللاجئين" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر المناخ (COP27)، والتي تؤكد أهمية تعزيز قدرة المجتمعات والبلديات على التكيف مع التغير المناخي وبناء مجتمعات أكثر صمودًا واستدامة.