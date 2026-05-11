التضخم يصدم مشجعي أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

خبرني - يواجه مشجعو أرسنال ارتفاعاً هائلاً في تكاليف السفر والإقامة إلى العاصمة المجرية، بودابست، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

ووفق صحيفة "فايننشال تايمز"، صعدت تكاليف السفر والإقامة عشرة أضعاف، في ظل الإقبال الكبير من جانب مشجعي الفريق اللندني، الراغبين في حضور مباراة نهائي البطولة الاضخم في أوروبا على مستوى الأندية، بعد غياب فريقهم عن هذه المباراة النهائية لعقدين كاملين.

ويستعد نادي أرسنال الإنجليزي، الذي فاز على أتلتيكو مدريد الإسباني مطلع هذا الأسبوع، لمواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 مايو/أيار في مباراة حاسمة لتحديد أفضل فريق في أوروبا.

ودعا قائد أرسنال، ديكلان رايس، 200 ألف مشجع إلى دعم الفريق في العاصمة المجرية، وهو عدد يفوق بكثير سعة ملعب بوشكاش أرينا البالغة 61400 متفرج، والذي سيستضيف الحدث الأبرز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقد وصلت أسعار تذاكر الطيران من لندن إلى بودابست على متن خطوط ويز إير إلى 650 جنيهًا استرلينياً في اليوم السابق للمباراة، أي أكثر من عشرة أضعاف السعر المعتاد الذي تقدمه شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة.

ووعدت شركة ويز إير بمضاعفة سعتها قبل الحدث، حيث ستُسيّر ثماني رحلات من مطاري لوتون وغاتويك في 29 مايو/أيار، وست رحلات أخرى في 30 مايو/أيار.

وقفزت أسعار رحلات ويز إير المغادرة إلى 646.99 جنيه استرليني في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لأسعار موقع الشركة الإلكتروني.

ويوم الجمعة، كانت رحلة المغادرة من غاتويك في 29 مايو/أيار متاحة بسعر 276.99 جنيه إسترليني، والسعر نفسه لرحلة العودة في 31 مايو/أيار.

في المقابل، تبدأ أسعار الرحلات الأسبوع المقبل من 47 جنيه إسترليني فقط.

أما أرخص رحلة ذهاب وعودة على متن رحلات شركة طيران إيزي جيت الاقتصادية في نفس الأيام فتبلغ تكلفتها 850.98 جنيه إسترليني، بينما تبلغ تكلفة رحلة مماثلة بعد أسبوع 238.48 جنيه إسترليني. وتبلغ تكلفة رحلة ذهاب وعودة أساسية على متن رايان إير 1234.74 جنيه إسترليني بعد ظهر الجمعة.

وتشمل الخيارات البديلة السفر جوًا إلى فيينا ثم بالقطار إلى بودابست، أو السفر بالحافلة من لندن مع تغيير القطار في فرانكفورت، وتستغرق الرحلة 29 ساعة و40 دقيقة.

وقال جيمس، مشجع أرسنال الذي يعمل في مجال الإعلام: "انتظرتُ طويلاً وأنا أفكر، لن أُفسد الأمر، ويوم الثلاثاء حجزتُ رحلات طيران بأسعارٍ مرتفعةٍ تُتيح لي مرونةً كاملةً في المواعيد".

وأضاف، "هذه هي المرة الثانية فقط في حياتي التي نصل فيها إلى النهائي، لم يسامحني ابني قط لعدم اصطحابه إلى باريس عام 2006. لقد وفيتُ بوعدٍ قطعته له قبل 20 عاماً".

كما أن خيارات الإقامة تعاني من ضغطٍ كبير، حيث تقول مؤشرات موقع Booking.com، بلغ سعر أرخص غرفة فندقية لليلة واحدة في بودابست ليلة المباراة النهائية 1200 جنيه استرليني.

ووفقًا لشركة Lighthouse Intelligence، التي تُتابع الطلب والأسعار في الفنادق والشقق الفندقية قصيرة الأجل، فقد "نفدت تقريبًا جميع غرف الفنادق في بودابست" خلال الشهرين الماضيين في موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خاطر المشجعون بحجز الغرف مُسبقًا.

وبالنسبة للعدد المحدود من الغرف التي عادت إلى السوق -إما بسبب إلغاء الحجوزات أو إتاحة الفنادق لغرف إضافية- ارتفع متوسط سعرها إلى 690 يورو، وهو أعلى بكثير من 146 يورو المسجلة في مايو/أيار 2025، وفقًا لشركة لايتهاوس إنتيلجينس.

وتلقى نادي أرسنال، المملوك لرجل الأعمال الأمريكي ستان كرونكي، 16824 تذكرة لحضور المباراة في ملعب بوشكاش أرينا، بأسعار تتراوح بين 70 و950 يورو.

وقال خوان ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة فوتبول كو المالكة لموقع Goal.com، إن الحماس المصاحب لمثل هذه المناسبة الكبيرة هو ما يدفع الطلب.

وأضاف، "بالتأكيد، سيرغب الكثيرون من المملكة المتحدة ولندن في الحضور، بالإضافة إلى مشجعين متعصبين من هونغ كونغ ونيويورك وساو باولو".

"إنهم يقولون، يا إلهي، هذه فرصتي الوحيدة لمشاهدة فريقي يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وخسر أرسنال نهائي دوري أبطال أوروبا الأول والوحيد له أمام برشلونة في عام 2006