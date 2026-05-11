3 أكواب من الشاي تخفف التجاعيد وتؤخر الشيخوخة.. العلم يوضح

خبرني - كشفت دراسة صينية حديثة أن شرب الشاي يوميًّا قد يُسهم في إبطاء علامات الشيخوخة وتقليل ظهور التجاعيد، بفضل احتوائه على مركبات غنية بمضادات الأكسدة.

ووفقًا للدراسة، فإن تناول نحو ثلاثة أكواب من الشاي يوميًّا يُعد الكمية المثلى للحصول على فوائد مرتبطة بمكافحة الشيخوخة، خاصة مع دوره المحتمل في دعم صحة القلب والدماغ والأمعاء.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة سيتشوان في مدينة تشنغدو الصينية، وشملت نحو 14 ألف متطوع من الصين والمملكة المتحدة، تراوحت أعمارهم بين 30 و79 عامًا.

واعتمد الباحثون على تحليل العادات اليومية للمشاركين في شرب الشاي، إلى جانب تقييم مؤشرات مرتبطة بالعمر البيولوجي، مثل: ضغط الدم، والكوليسترول، ونسبة الدهون في الجسم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أشار فريق الدراسة إلى أن تناول ما يعادل ستة إلى ثمانية غرامات من أوراق الشاي يوميًا قد يمنح تأثيرات واضحة في إبطاء الشيخوخة.

وأرجع الباحثون هذه الفوائد إلى مادة "البوليفينولات" الموجودة في الشاي، وهي مركبات حيوية تساعد على دعم صحة الأمعاء وتحسين وظائف التمثيل الغذائي والمناعة والقدرات الإدراكية، وهي عوامل ترتبط بالتقدم في العمر.

كما أوضحت الدراسة أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة قد تحمي البشرة من التلف الناتج عن العوامل البيئية؛ ما ينعكس على صحة الجلد ومظهره.

ولم تحدد الدراسة نوعًا معينًا من الشاي باعتباره الأكثر فاعلية، لكنها رصدت اختلافات طفيفة بين مستهلكي الشاي الأسود في بريطانيا والشاي الأخضر في الصين.