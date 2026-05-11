جامعة الشرق الأوسط تكرّم الفائزين بالموسم الخامس من جائزة الدكتور يعقوب ناصر الدين للقراءة الحرة والكتابة الإبداعية

يعقوب ناصر الدين: جائزة القراءة والكتابة الإبداعية تعزز وعي الشباب الجامعي وهويته الثقافية



خبرني - أعلنت جامعة الشرق الأوسط نتائج الموسم الخامس من جائزة الدكتور يعقوب ناصر الدين للقراءة الحرة والكتابة الإبداعية، بمشاركة ما يزيد على 14 جامعة أردنية، حيث تم تكريم 6 جامعات أردنية، وذلك خلال حفل رعاه رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين وعدد من الأكاديميين، والطلبة، وذويهم.

وأكد الدكتور يعقوب ناصر الدين أن الجائزة تسهم في ترسيخ ارتباط الطلبة بلغتهم العربية وهويتهم الثقافية، وتحفّز الطاقات الفكرية والإبداعية لدى الشباب الجامعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الحراك الثقافي والإبداعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في مختلف حقول الجائزة؛ إذ فازت فرح البدر من جامعة اليرموك بالمركز الأول في القراءة الحرة، تلتها شهد العضايلة من جامعة مؤتة، فيما جاءت سالي الدهون من الجامعة الأردنية في المركز الثالث.

وفي حقل القصة القصيرة، حصلت رؤى الويسي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على المركز الأول، تلتها رزان الشوابكة من جامعة الحسين التقنية، فيما جاءت نور أبو صبيح من جامعة الشرق الأوسط في المركز الثالث.

أما في حقل المقال، فقد فاز قاسم الحروب من جامعة الشرق الأوسط بالمركز الأول، وجاء عابدين الدجاني من الجامعة ذاتها ثانيًا، فيما تقاسمت المركز الثالث كل من سلمى الصغير من الجامعة الأردنية، وليانا الشكعة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا .

وتسعى الجائزة إلى تعزيز ثقافة القراءة والإبداع لدى الطلبة، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم تجاه المجتمع والعالم من حولهم.