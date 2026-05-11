الأردن إيقاف المتهم بهتك عرض 3 أحداث 15 يومًا

الأردن إيقاف المتهم بهتك عرض 3 أحداث 15 يومًا

خبرني - باشر مدعي عام الجنايات اليوم الاثنين، التحقيق مع شخص اعتدى جنسياً على 3 أحداث.

وبحسب المصدر فإن المدعي العام قرر توقيف المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا ليومية الغد.

ووجه له تهمة "هتك العرض"، على أن تستكمل التحقيقات في القضية التي أثارت الرأي العام.

كان الأمن العام أعلن أمس الأحد، إلقاء القبض على هذا الشخص، بعدما ورد بلاغ لإدارة حماية الأسرة حول قيامه بالاعتداء جنسياً على ثلاثة أحداث داخل منزله في عمان.

وأضافت المديرية في بيان أنه تم تحديد هوية الأحداث وجرى استدعاؤهم، كما وتقدّم ذووهم بشكوى بذلك وأُلقي القبض على ذلك الشخص.

