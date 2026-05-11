ترمب: إيران لا تملك التقنية اللازمة لاستخراج اليورانيوم المخصب من المنشآت المدمرة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المفاوضين الإيرانيين أقروا بعدم امتلاكهم التقنية اللازمة لاستخراج اليورانيوم المخصب من المنشآت المدمرة، وأن الولايات المتحدة سيتعين عليها استخراجه.

وأوضح ترمب لشبكة "فوكس نيوز": "المفاوضون الإيرانيون أبلغونا بأنه سيتعين على أميركا استعادة &

39; من المنشآت المدمرة لأنهم لا يملكون التقنية اللازمة لذلك".

ترمب يلوح باستئناف "مشروع الحرية" ضمن عملية عسكرية أوسع نطاقا

وقال ترمب إنه يدرس إعادة إطلاق "مشروع الحرية"، لكن هذه المرة بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وأضاف لقناة "فوكس نيوز"، أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن استئناف المشروع، قائلاً: "أدرس حالياً إعادة إطلاق مشروع الحرية، وسيكون دور الولايات المتحدة في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، جزء يسير من عملية عسكرية أوسع نطاقاً".

واعتبر ترمب أن النظام الإيراني في طريقه إلى الانهيار.

وأطلق ترمب، الأسبوع الماضي، عملية أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، قائلاً إنها تستهدف المساعدة في "تحرير" سفن عالقة في مضيق هرمز، قبل أن يعلن تعليقها بعد نحو 48 ساعة، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية مع إيران.

ترامب: رد إيران على المقترح الأميركي "غبي"

ووصف ترمب رد إيران على مقترح السلام الأميركي بأنه "مقترح غبي".

وأثار الرفض السريع من جانب ترمب للرد الإيراني مخاوف من أن يستمر الصراع القائم منذ 10 أسابيع، وأن يواصل شلّ حركة الشحن عبر مضيق هرمز.