في عيد الأم 2026.. رسالة مؤثرة من هايلي بيبر لابنها جاك بلوز

خبرني - احتفلت هايلي بيبر بعيد الأم برسالة عاطفية لابنها جاك بلوز، بالتزامن مع حديثها عن الأمومة ونجاح علامتها التجارية.

احتفت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر بعيد الأم، الذي يُحتفل به في الولايات المتحدة يوم الأحد 10 مايو/ أيار، برسالة خاصة وجهتها إلى ابنها جاك بلوز، في وقت تحدثت فيه أيضًا عن التغيرات الكبيرة التي شهدتها حياتها خلال الفترة الأخيرة بعد تجربة الأمومة وبيع علامتها التجارية Rhode مقابل مليار دولار.

شاركت هايلي بيبر متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام"، صورة بالأبيض والأسود ظهرت خلالها وهي تحتضن ابنها جاك بلوز، البالغ من العمر 20 شهرًا، من زوجها النجم جاستن بيبر.

وأرفقت هايلي الصورة برسالة قصيرة كتبت فيها: «أحب كوني والدتك»، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، حيث أشاد المتابعون بعفوية الصورة والرسالة التي أظهرت جانبًا عائليًا هادئًا في حياة النجمة الأمريكية، بعيدًا عن أجواء الشهرة.

وجاء احتفال هايلي بيبر بعيد الأم بعد أيام من حديثها الصريح عن تجربتها مع الأمومة والنجاح المهني، خلال مقابلة أجرتها مع مجلة "Time"، ونُشرت يوم 6 مايو/ أيار. واعترفت مؤسسة علامة Rhode بأن دخولها عالم الأمومة، بالتزامن مع بيع شركتها إلى شركة e.l.f. Beauty، شكّل مرحلة مختلفة بالكامل في حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت هايلي خلال المقابلة: «أن تصبحي أمًا هو أكبر تغيير مررت به في حياتي حتى الآن، وأعتقد أن أكبر تحول في الهوية تمرين به في حياتك هو أن تصبحي والدة». وكانت هايلي بيبر وزوجها جاستن بيبر قد استقبلا طفلهما الأول في أغسطس/ آب 2024، قبل أن تعلن لاحقًا، خلال مايو/ أيار 2025، بيع علامتها التجارية Rhode في صفقة وصلت قيمتها إلى مليار دولار.

وفي مقابلة أخرى مع مجلة "Interview Magazine" خلال أبريل/ نيسان الماضي، تحدثت هايلي بيبر عن مخاوفها تجاه المستقبل والعالم الذي سيكبر فيه طفلها. وقالت: «العالم الذي يكبر فيه مخيف جدًا، ويبدو قاتمًا للغاية عندما أفكر في المستقبل والطريقة التي تسير بها الأمور».

وأضافت أنها تحاول التمسك بالأمل والإيمان، مؤكدة أن أكثر ما تتمناه هو أن ينشأ طفلها داخل منزل مليء بالحب والأمان والجمال. ورغم هذه المخاوف، كشفت هايلي بيبر عن رغبتها في توسيع عائلتها وإنجاب المزيد من الأطفال خلال السنوات المقبلة. وقالت: «بعض الأيام أرغب بطفلين، وبعض الأيام أفكر بخمسة. لقد كنت دائمًا أحلم بالزواج وتكوين عائلة وإنجاب الأطفال منذ كنت صغيرة جدًا».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات هايلي بيبر، خاصة بعد حديثها عن التوازن بين الأمومة والعمل والقلق من المستقبل، حيث رأى كثيرون أن شخصيتها أصبحت أكثر هدوءًا ونضجًا منذ دخولها مرحلة الأمومة.