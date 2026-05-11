*
الثلاثاء: 12 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الكيلاني نائبًا لرئيس اتحاد الصيادلة الآسيوي

  • 11 أيار 2026
  • 19:01
الكيلاني نائبًا لرئيس اتحاد الصيادلة الآسيوي

خبرني - انتخب نقيب الصيادلة زيد روحي الكيلاني، نائبا لرئيس اتحاد الصيادلة الآسيوي للدورة (2027–2030)، محققا إنجازا دوليا جديدا لقطاع الصيدلة الأردني.

وبحسب بيان لنقابة الصيادلة اليوم الاثنين، جاء انتخاب الكيلاني، خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، بعد نيله ثقة الدول الأعضاء، في خطوة تعكس المكانة المرموقة والتقدير الدولي الذي يحظى به الأردن وقطاعه الصيدلاني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت النقابة أن هذا الفوز يجسد كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة الملفات المهنية، ويعزز حضور المملكة في المحافل الدولية المعنية بصياغة السياسات الدوائية والصيدلانية، لا سيما في قارة آسيا التي تمثل مركزا حيويا للصناعات الدوائية والبحث العلمي.

ويعد اتحاد الصيادلة الآسيوي المظلة المهنية الكبرى في القارة، ويعمل على تطوير معايير ممارسة المهنة، وتنسيق الجهود بين النقابات والجمعيات الأعضاء لضمان مأمونية الدواء ورفع سوية الرعاية الصحية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الغذاء والدواء تدعو النقابات الاردنية للابلاغ عن المخالفات
الغذاء والدواء تدعو النقابات الاردنية للابلاغ عن المخالفات
  • 2026-05-12 12:03
نقابة البلديات: معاناة عمال الوطن في البلديات مستمرة
نقابة البلديات: معاناة عمال الوطن في البلديات مستمرة
  • 2026-05-12 11:12
المركزي الأردني و الجمارك يطلقان نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة
المركزي الأردني و الجمارك يطلقان نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة
  • 2026-05-12 11:04
مندوبا عن الملك...السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا
مندوبا عن الملك...السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا
  • 2026-05-12 10:56
هيئة النقل تستحدث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية
هيئة النقل تستحدث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية
  • 2026-05-12 10:16
وزارة السياحة والآثار تنهي تطوير خدمات موقع وادي الريان / طاحونة عودة
وزارة السياحة والآثار تنهي تطوير خدمات موقع وادي الريان / طاحونة عودة
  • 2026-05-12 10:03