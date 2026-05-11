الكيلاني نائبًا لرئيس اتحاد الصيادلة الآسيوي

خبرني - انتخب نقيب الصيادلة زيد روحي الكيلاني، نائبا لرئيس اتحاد الصيادلة الآسيوي للدورة (2027–2030)، محققا إنجازا دوليا جديدا لقطاع الصيدلة الأردني.

وبحسب بيان لنقابة الصيادلة اليوم الاثنين، جاء انتخاب الكيلاني، خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، بعد نيله ثقة الدول الأعضاء، في خطوة تعكس المكانة المرموقة والتقدير الدولي الذي يحظى به الأردن وقطاعه الصيدلاني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت النقابة أن هذا الفوز يجسد كفاءة الكوادر الوطنية في إدارة الملفات المهنية، ويعزز حضور المملكة في المحافل الدولية المعنية بصياغة السياسات الدوائية والصيدلانية، لا سيما في قارة آسيا التي تمثل مركزا حيويا للصناعات الدوائية والبحث العلمي.

ويعد اتحاد الصيادلة الآسيوي المظلة المهنية الكبرى في القارة، ويعمل على تطوير معايير ممارسة المهنة، وتنسيق الجهود بين النقابات والجمعيات الأعضاء لضمان مأمونية الدواء ورفع سوية الرعاية الصحية.