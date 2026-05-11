لا تحب السمك؟ إليك 7 بدائل نباتية غنية بـ (أوميغا 3)

خبرني - إذا كنت لا تفضل تناول السمك، يمكنك الحصول على أحماض "أوميغا 3" الدهنية من مصادر نباتية غنية تساعد في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.

وبحسب موقع VeryWell Health، إليك أبرز المكسرات والبذور الغنية بأحماض "أوميغا 3":

بذور الشيا

تُعد بذور الشيا من أغنى المصادر النباتية بأوميغا 3، وتحتوي على نسبة عالية من حمض "ألفا لينولينيك" الذي يدعم صحة القلب ويساعد في خفض الكوليسترول.

بذور الكتان

توفر بذور الكتان كميات كبيرة من أوميغا 3، وترتبط بتحسين صحة القلب وتقليل ضغط الدم، إلى جانب احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة.

الجوز

يُعد الجوز من أفضل المكسرات الغنية بأوميغا 3، ويساعد تناوله بانتظام على دعم صحة القلب خاصة لدى النباتيين.

بذور القنب

تحتوي بذور القنب على أحماض دهنية مفيدة ونسبة جيدة من أوميغا 3، كما تُعد مصدرًا كاملاً للبروتين النباتي.

بذور اليقطين

تسهم بذور اليقطين في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات، وتتميز بغناها بالمغنيسيوم والزنك.

جوز البقان

يوفر جوز البقان كميات معتدلة من أوميغا 3، ويساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم ودعم صحة القلب، لكن يُفضل تناوله باعتدال بسبب سعراته العالية.

الفستق

يحتوي الفستق على نسبة أقل من أوميغا 3 مقارنة بغيره، لكنه غني بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب وتنظيم السكر.

وتُعد هذه الأطعمة خيارًا عمليًا للأشخاص الذين لا يتناولون السمك؛ إذ يمكن إدراجها بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي لتحقيق توازن غذائي صحي.